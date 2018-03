Broos staat bij KV Oostende voor zware opdracht: dit opkuiswerk staat hem te wachten Tomas Taecke

15 maart 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oostende De spelers van KV Oostende genieten van een weekje vakantie, maar dat geldt niet voor technisch directeur Hugo Broos. Na een incidentrijk seizoen wil de kustploeg het in het post-Coucke tijdperk over een andere boeg gooien. En dus wacht Broos de zware taak om de spelerskern grondig op te kuisen. Wij kropen alvast in het hoofd van de nieuwe TD.

Doelmannen

Onder de lat stelt er zich geen probleem bij Oostende. Met Dutoit en Vanhamel heeft KVO twee betrouwbare, goeie doelmannen die net als dit jaar ook volgend seizoen kunnen strijden om een plaatsje in doel. Hun contractsituatie hoeft voorlopig niet herbekeken worden - beiden liggen vast tot 2020. Tenzij Vanhamel geen vrede neemt met een plaats op de bank, blijven beiden normaal gezien bij KVO. Derde doelman De Bie is einde contract, maar ligt goed in de groep en fungeert prima als derde doelman.

Verdedigers

Achterin vertrekt sterkhouder Milic zo goed als zeker. Niet alleen Anderlecht, maar ook andere Europese clubs toonden reeds belangstelling voor de Kroatische international. Een vertrek van Lombaerts is bespreekbaar. De ervaren aanvoerder heeft het hoogste loon in de spelerskern en dat beseft men aan zee. Of clubs voor Lombaerts nog een transferprijs hoeven te betalen, valt af te wachten. Ook voor Tomasevic is er interesse. Zijn vertrek kan afhangen van het al dan niet aanblijven van zijn goeie vriend Custovic. Met Bjelica en Capon heeft KVO twee meer dan degelijke vleugelverdedigers, die ook volgend seizoen vaste waarde zouden moeten zijn.

Bossaerts kon het net als vorig seizoen ook dit jaar niet waarmaken. De belofteninternational is daarnaast blessuregevoelig en eigenlijk overbodig voor Oostende. Net als Rezaeian, die nauwelijks in actie kwam en eigenlijk te licht bevonden werd, zou Bossaerts beter uitkijken voor een andere club. De jonge Bushiri en Ndenbe scoorden punten en kunnen verder rijpen binnen de club. Rozehnal ten slotte is einde contract, maar kwam al sinds voor de winterstop wegens familiale problemen niet meer aan spelen toe. Hij zet straks zo goed als zeker een punt achter zijn carrière. Zeker als naast Milic ook nog Lombaerts of Tomasevic vertrekt, moet KVO op zoek naar twee à drie goeie verdedigers die achterin basisspeler kunnen worden.

Middenvelders

Jongens die hard werken en zelden mopperen zoals Vandendriessche en Canesin, daarmee wil Oostende verder doen. Ook Nkaka bleek in zijn eerste maanden meteen een aanwinst. Lastpost Jali wandelt straks gratis de deur uit, waar Oostende ondanks het kapitaalverlies niet rouwig om moet zijn. Na al de miserie rond Berrier wordt ook hij wellicht vriendelijk verzocht een oplossing te zoeken, al wil de Fransman ook zelf vertrekken. Jonckheere, die in de winterstop gegeerd was door Cercle Brugge, mag niet vertrekken.

Banda liet al goeie dingen zien en moet zich volgend seizoen kunnen doorzetten. Özkan kon zich op zijn beurt niet profileren, maar krijgt het voordeel van de twijfel. Ook hij blijft wellicht bij Oostende. De van Standard overgenomen Bah bleek geen nieuwe Dimata en zal dat ook nooit worden. Jeugdproducten D’haese en Bataille waren wel lichtpunten en kunnen verder doorgroeien op De Schorre. Jonkies Vandewiele en Van der Heyden, overgenomen van Kortrijk en Anderlecht, konden de voorbije seizoenen niet doorbreken en moeten in principe beiden vertrekken.

Aanvallers

Conte moet zo snel mogelijk weg, maar voor hem is er nauwelijks interesse. Net als onder anderen Jali en Berrier wordt hij als stoorzender gezien op De Schorre. Musona wordt ook beter verkocht. Zonder twijfel is hij de beste speler op KVO, maar hij liet zich de jongste tijd vaker negatief dan positief opvallen. De Zimbabwaan zint al meer dan een jaar op een vertrek, dus kan hij maar beter verkocht worden. Rajsel is net fit na een gans seizoen in de lappenmand: Oostende rekent volgend seizoen op de vleugelspits. Gano en Zivkovic zijn twijfelgevallen: hun rendement was veel te laag in verhouding met hun transfersom en loon en dus zal er bij interesse zeker niet lastig gedaan worden. Akpala ten slotte is einde contract, maar bewees Oostende dit seizoen van tijd tot tijd diensten. Mogelijk krijgt hij nog een contractverlenging voor een extra seizoen.

