Broos houdt grote kuis bij KV Oostende Technisch directeur maakt opgemerkte intreden Tomas Taecke

18 april 2018

04u00 0 Oostende Zijn gespreksronde is nog niet afgerond, toch is nu al duidelijk dat kersvers technisch directeur Hugo Broos schoon schip maakt bij KV Oostende. Zo mogen naast een pak overbodige spelers ook recordaankopen Gano en Lombaerts nu definitief vertrekken. Als de kustploeg vanavond niet wint in Lokeren, dan kent ook trainer Adnan Custovic zijn lot.

’t Zijn volop saneringswerken bij KV Oostende, waar het na het vertrek van Marc Coucke straks allemaal een pak bescheidener moet. Werfleider Hugo Broos neemt zijn opdracht ter harte en ontziet daarbij niets of niemand. Franck Berrier was de eerste die dit aan den lijve mocht ondervinden, maar naast de Fransman mogen nog een pak andere spelers uitkijken naar een nieuwe ploeg.

Hoeven zich geen zorgen te maken: jongens als ­Capon, Jonckheere, Bjelica, Vandendriessche, Nkaka of Canesin. Harde werkers zonder gekke kuren. Veelal ­Belgen zonder vedettenallures. Samen met een stevige dosis jong talent moeten zij het nieuwe KV Oostende van voorzitter Callant strijdvaardig maken, want ook volgend seizoen am­bieert de kustploeg deelname aan play-off 1.

Berrier zag zelf nog een opening voor een extra jaartje Oostende, maar die deur werd vorig weekend hard dichtgeklapt. Het verzoek dat coach Custovic kreeg om de Fransman niet meer op te stellen, veranderde intussen in een bevel. Zinho Gano is de tweede in de rij. De spits, wiens salaris flink doorweegt op de loonschaal, werd vriendelijk verzocht om uit te kijken naar een andere werkgever. De aanvaller heeft verschillende buitenlandse pistes en wil zelf bij voorkeur de Belgische competitie verlaten. KVO hoopt het grootste deel van de transfersom die het in augustus aan Waasland-Beveren betaalde (2,5 miljoen euro) te recupereren.

Wat Nicolas Lombaerts betreft, hoeven geïnteresseerde clubs slechts een haast te verwaarlozen transfersom betalen. De aanvoerder hoeft door zijn grote waarde voor het team in principe niet weg, maar Broos beseft natuurlijk dat met Lombaerts’ loon drie andere spelers vergoed kunnen worden. Een twijfelgeval dus. Spelers die wél verzocht worden te vertrekken zijn Conte, Bah, Bossaerts en één van beide doelmannen. Broos wil een topkeeper met ervaring naar Oostende halen en zal of Dutoit of Vanhamel, die hij in de play-offs een beurtrol heeft opgelegd, naar de uitgang duwen. De gegeerde Milic en Musona mogen vertrekken tegen de juiste prijs. Milic gaat zo goed als zeker naar Anderlecht in ruil voor een transferbedrag dat hoogstwaarschijnlijk al bepaald is, terwijl ook Musona bij een concrete en correcte aanbieding zal vertrekken. Voor Tomasevic, die hogerop wil, en de eindelijk vlot scorende Zivkovic wil Broos inspanningen leveren. Maar zelfs wanneer de nieuwe sportieve baas in dat opzet slaagt, zullen er naar verwachting nog steeds een tiental spelers vertrekken. Onder hen ook Jali, die weigerde bij te tekenen, en Akpala, wiens aflopende contract zo goed als zeker niet verlengd zal worden.

Verheyen/Van der Elst

De belangrijkste knoop die Broos nog moet doorhakken, is die op de trainersstoel. Al is het een publiek geheim dat Gert Verheyen en Franky Van der Elst in de wachtkamer zitten en Broos zijn beslissing eigenlijk al genomen heeft. Enkel winst in play-off 2 zou Custovic in het zadel kunnen houden, maar dat is in geval van verlies vanavond in Lokeren al zo goed als onmogelijk. Op 1 mei heeft Broos een onderhoud met de Bosniër, die die dag zo goed als zeker te horen zal krijgen dat zijn avontuur bij Oostende afgelopen is. Een grondige opkuis diende zich dan wel aan, Broos kan alvast niet verweten worden dat hij geen beslissingen neemt. En zo gaat zijn intrede als sportief directeur allesbehalve onopgemerkt voorbij.

Zullen naar verwachting vertrekken:

-Dutoit of Vanhamel

-Jali

-Akpala

-Milic

-Musona

-Conte

-Bah

-Bossaerts

-Lombaerts

-Gano

-Berrier

-Custovic