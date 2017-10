"Had ik geweten dat ik zo veel 'kak' over me zou krijgen, dan had ik wellicht gezegd: 'Kust ze allemaal. Ik ga in een ander land voetballen'" Tomas Taecke en Niels Poissonnier

Het plan was mooi. Terugkeren uit Sint-Petersburg om in België zijn ultieme droom te realiseren: een plekje op het WK in Rusland. Wist Nicolas Lombaerts (32) toen veel wat hem te wachten stond. Hij zucht: "Misschien heb ik iets te vaak in de spiegel gekeken."

Halfweg het interview mijmert Nicolas Lombaerts. "Ik heb bij Zenit ook mindere momenten gekend, hoor. Ik ben er slecht begonnen én geëindigd - ik speelde vorig seizoen zo goed als niet. Dan vraag je je af: 'Moet ik hier nóg een jaar blijven?' Voor het geld... Om te leven als God in Sint-Petersburg. Maar daarvoor had ik nog té veel ambitie en goesting om te voetballen. Daarom ben ik teruggekeerd."

Stel dat je in maart alles wist wat je nu weet, had je dan dezelfde keuze gemaakt?

(denkt lang na) "Eerlijk, dan had ik misschien eerst nog elders getekend. Ik beklaag me mijn keuze niet, hé. Ik speel graag voor Oostende en ik ga er ook alles aan doen om de ploeg naar een hoger niveau te brengen, maar had ik geweten dat ik zo veel 'kak' over me zou krijgen, dan had ik wellicht gezegd: 'Kust ze allemaal. Ik ga in een ander land voetballen.'"

Heb je heimwee naar Rusland?"

"Toch wel een beetje. (glimlacht) Niet zozeer naar het voetbal, maar ik mis het leven daar. Echt. Ik mis Rusland. Nogmaals: ik beklaag me niet dat ik bij Oostende getekend heb, hé, maar Rusland was mijn thuis. Ik had het niet erg gevonden mocht ik daar geboren zijn. Samen met mijn vrouw en mijn dochter hadden we er onze routines. Alles was dichtbij en toch was Sint-Petersburg een wereldstad - ik kon er anoniemer rondwandelen dan hier. (mijmert) Ik zou daar de rest van mijn leven kunnen wonen, maar ga dat niet doen. Mijn familie hier is het allerbelangrijkste."

Wat als Martínez straks op de ochtend van een interland belt, zoals bij Timmy Simons?

Ik zou met plezier mijn voetbalzak nemen. Het is simpel: ik zal nooit weigeren of de handdoek werpen. (trots) Ik heb schitterende tijden beleefd bij de Rode Duivels, veel meegemaakt en me er altijd goed geamuseerd. Vertonghen heb ik onlangs nog een berichtje gestuurd om hem te feliciteren, Mignolet hoor ik af en toe, net als Mertens, en met Sels en Radja kom ik ook goed overeen. (grijnst) Het bewijst dat ik er altijd graag bij was, want eigenlijk ben ik niet zo sociaal."



Je kan straks samen met Nainggolan naar de Duivels gaan kijken.

(lacht) "Ik zou hem Rusland eens kunnen tonen, ja."



