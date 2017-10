"Als we play-off 1 halen, spring ik op 25 december in de Noordzee" Wouter Devynck

06u30 0 Photo News Oostende In zijn hoofd staat Adnan Custovic (39) derde in het klassement, na Anderlecht en Club. Omdat de nieuwe T1 - officieel nog altijd ad interim - van KV Oostende de eerste zeven speeldagen niet meetelt. "Het is misschien niet slecht dat de club terug met de voeten op de grond is gezet."

De Schorre. Waar de oefenvelden van KV Oostende gelegen zijn. Waar de pers nog zomaar het spelershome mag betreden en vervolgens de voltallige A-kern kan zien eten. Waar tegenwoordig ook Adnan Custovic de hoofdcoach is. De Bosnische T2 kreeg promotie toen Yves Vanderhaeghe de laan werd uitgestuurd. En liet niet na zijn ambities uit te spreken. 'We hopen absoluut met Adnan voort te kunnen doen', sprak voorzitter Marc Coucke vorige week, maar toch valt de beslissing pas na de match op Club. Dat klinkt als een examen. Wij tekenden alvast tien antwoorden op 10 mogelijk examenvragen.

Waarom hij na de winst op Kortrijk in de kleedkamer luidkeels 'I believe I can fly' zong.

"Belofte maakt schuld. In de week moesten de nieuwkomers traditioneel een liedje zingen. Waarna de spelers aandrongen dat ik dat als nieuwe T1 ook moest doen. Om hen te motiveren beloofde ik het opnieuw te doen als we wonnen op Kortrijk. Ik heb het dus niet gedaan om even de grapjas uit te hangen. Al had het even goed 'L'Italiano' van Toto Cutugno kunnen zijn. Maar 'I believe I can fly' ken ik uit het hoofd. Nerveus? Neen, eens je in het voetbal zit, weet je dat je op een moment belachelijk zal gemaakt worden. En daar geef ik niet om. Gelukkig is iedereen wel beginnen meezingen tijdens het refrein. (lacht) Want de eerste strofe deed ik alleen en laat ons zeggen dat de toonhoogte niet echt goed zat."

photo_news

Hoe hij de sfeer in twee matchen heeft kunnen omdraaien.

"Door de resultaten natuurlijk. Maar ook omdat er weer één groep staat. Daar heb ik op gehamerd. En dat zit soms in kleine dingen. Zo verplicht ik ze om op tijd op de maaltijd te zijn en samen te eten. Ik heb heel wat spelers ondertussen ook zien veranderen. De mentaliteit is terug. Voor de match tegen RC Genk had ik beelden van België-Italië op het voorbije EK gebruikt. De Italianen speelden toen Catenaccio. Niet dat ik dat absoluut wou zien, het ging mij meer over de grinta die ze toonden. Welk KV Oostende Club Brugge mag verwachten? Dat is een verrassing, maar we zullen klaar zijn. Ik doe alles aan 200 procent, zo kan ik achteraf geen spijt hebben. Dat verwacht ik ook van mijn spelers. En ik wil altijd het voorbeeld geven. Als de spelers moeten lopen, loop ik mee. Zo voel ik wat zij voelen."

Wat zijn ambitie dit seizoen met KV Oostende nog is.

"Ons redden. We hebben zowat een derde van ons seizoen gemist, hé. Tot voor onze match in Kortrijk stonden we met 2 op 24. Toen ik overnam, heb ik de spelers gezegd dat er voor ons een kampioenschap van 23 speeldagen startte. Met 4 op 6 zijn we alleszins niet slecht begonnen. Ik kan wel zeggen dat ik nu voor play-off 1 ga en ik acht dat ergens zelfs nog mogelijk. Zeker omdat daarvoor ook de kwaliteithebben. Maar in onze huidige positie moeten we ons concentreren op de redding. En als play-off 1 tóch nog zou lukken, zal ik opnieuw iets speciaals doen. Welk liedje ik ga zingen? Dan ga ik gewoon in de Noordzee springen. Niet in juli? Geen probleem, we nemen meteen december... 25 december."

photo_news

Waarom hij officieel nog altijd geen T1 is.

"Dat weet ik niet. Ik zie de match van Club niet als bepalend voor mijn toekomst. Ik had geen stress voor de match in Kortrijk, dus dat zal ik zeker nu niet hebben. Ik heb de capaciteiten om hoofdcoach te zijn. Maar ik geloof in het lot. Als Marc Coucke na zondag zegt dat ik geen T1 blijf, dan is dat voorbestemd en keer ik gewoon terug in mijn rol als T2. Weet je, bij de rust in Kortrijk, toen het 1-0 stond, twijfelde ik aan alles. De spelers ook, dat voelde ik zo. Toch heb ik ze opgepept... (grijnst) Of toch geprobeerd. En dan winnen we nog met wat geluk. Ik stuurde achteraf meteen een berichtje naar mijn broer 'God denkt aan zijn Adi'. (lacht) Tijdens de rust heeft Hij beslist dat ik nog wat langer T1 mocht blijven."

Of de overstap van T2¿naar T1 niet te delicaat is.

"Ik heb Slavo Muslin (ex-trainer van Lokeren en Standard, red.) ooit horen zeggen dat hij als T1 de strenge vader was en zijn T2 de zorgzame moeder. Ik was effectief diegene die wat meer moest bemoederen bij de spelers. Maar ik heb hen vanaf mijn aanstelling als T1 gezegd dat ik niet zou veranderen. Zij die me voorheen 'Adi' noemden, mogen dat nog altijd. Maar ik heb wel gevraagd dat zij ook niet zouden veranderen. Als ik een beslissing neem, is dat te aanvaarden, net zoals ze mijn advies als T2 aanvaardden. Iedereen mag zijn mening hebben, maar er moet respect hebben. Anders heb je een groot probleem met mij. Ik geef wel toe dat de verantwoordelijkheid om de wedstrijdselectie samen te stellen niet altijd even gemakkelijk is. Laat ons zeggen dat waar ik voordien enkel de 'mama' was, ik nu 'papa' en 'mama' ben."

BELGA

Hoezeer zijn leven nu veranderd is sinds hij T1 is.

"Sinds ik mijn trainersdiploma haalde, ben ik steeds fanatieker geworden. De interesse werd alleen maar groter. En nu besef ik dat dit iets is wat ik mijn ganse leven wil doen. Ik woon in Moeskroen, en heb kinderen van 11, 9 en 6 jaar oud. Of ik mijn familie nog zie? Het gebeurt. (lacht) Sinds ik T1 ben, kom ik later thuis en is er nog meer werk. Zonder de steun van mijn vrouw zou dit niet mogelijk zijn. Zij beseft hoe graag ik dit wil doen. Al mijn tijd gaat naar het voetbal. Ik wil vooruitgaan, alles analyseren, alles begrijpen. Sinds het vertrek van Gino Caen is hier bijvoorbeeld geen physical coach meer, dus laat ik de spelers dingen doen die ik mezelf heb aangeleerd. Ook talen. Ik spreek Frans, Engels, Italiaans, Kroatisch en alle andere Balkantalen. En Nederlands. Sinds vorige week volg ik lessen. Als trainer moet je kunnen spreken met de media, de supporters, de spelers... Ik ben heel gemotiveerd om bij te leren."

Of deze kans niet te vroeg komt.

"Vier jaar geleden was ik niet klaar, maar sinds vorig seizoen wel. De voorbije drie jaar heb ik veel geleerd op vlak van tactiek, psychologie, enzovoort... Mijn droom is uitgekomen. Eén dag trainer zijn in eerste klasse, dat is gelukt, nu is het tijd voor andere doelen. Dewelke? T1 in eerste klasse blíjven. En op langere termijn: naar Spanje of bij voorkeur naar Engeland. Ik heb altijd van de Premier League gehouden, maar er jammer genoeg nooit gespeeld. Die mentaliteit daar is een beetje de mijne. Altijd alles geven."

photo_news

Welk soort trainer hij is.

"Ik was een spits, dus ik hou van offensief voetbal. Het balbezit van Guardiola, het blok vormen van Simeone, en een beetje van beiden wat Conte betreft. Je neemt de beste dingen en probeert die toe te passen. Ik leer dingen van Napoli, Liverpool, Man City en je probeert dat toe te passen. Dingen zoeken in hun systemen die we kunnen gebruiken. De zin om trainer te worden is er pas rond mijn dertigste gekomen. Daarvoor zat ik nooit met tactiek in mijn hoofd. Ik liep als een gek en zette soms op mijn eentje pressing op vier verdedigers. De fans vonden het fantastisch, de coach verklaarde me gek. Had ik wat meer geluisterd, ik was zeker een betere speler geweest. Nu kan ik mijn spelers zeggen dat ze niet dezelfde fouten mogen maken die ik gemaakt heb."

Of hij zal vasthouden aan zijn 3-5-2.

"Op dit moment marcheert die 3-5-2... (glimlacht) of 5-3-2 als je het zo wil noemen. Maar ik ben ook wel fan van de 4-3-3 die eerst Vanhaezebrouck en daarna Vanderhaeghe speelden. Ach, ik heb geen zin om gebonden te zijn aan één systeem. Omdat ik ook wil dat mijn spelers tactisch evolueren. Ik wil interactie met hen. Vandaar dat ik op training regelmatig het spel stilleg en ze vraag 'Wat zou jij doen in deze situatie?' Zo kunnen ze zelf oplossingen vinden op het veld. Daar worden ze slimmer van, meer dan als ik hen zomaar alles uitleg. Natuurlijk zijn er spelers die dat niet willen of dat niet kunnen zelfs. Maar dat is een kwaliteit die je als trainer moet hebben. Met wie moet ik zus omgaan en met wie moet ik zo omgaan. Dat moet je aanvoelen. Het heeft geen zin een speler vol te pompen met richtlijnen als het hem niet interesseert."

Waarom de voorbije dip niet eens erg hoeft te zijn.

"KV Oostende is ingehaald door de realiteit. In zekere zin is het niet slecht dat de club nu terug met de voeten op de grond is gezet. Toen Marc Coucke begon, had hij een tienjarenplan. Dat had hij echter al na drie jaar behaald. Zowel sportief als financieel als wat het stadion betreft, is de club ontploft. Maar er zijn nog heel wat domeinen waar we kunnen verbeteren, om de infrastructuur niet te noemen. Daar lopen we nog vele jaren achter op andere clubs. Zelfs op ploegen als, en dat zeg ik met alle respect, Moeskroen of Waasland-Beveren. Het bestuur en vooral de supporters begonnen al te dromen. Ik vind dat de fans niet mogen vergeten dat we vier jaar geleden nog in tweede klasse zaten en dat wat we de voorbije seizoenen beleefd hebben, fantastisch is."

BELGA