Ook Westerlo getroffen door corona: vijf spelers leggen positieve test af TTV

15 september 2020

15u49 4

Pech voor 1B-club KVC Westerlo, bij wie vijf spelers een positieve coronatest hebben afgelegd. Zij vertoeven vanaf vandaag in quarantaine nadat ze deze voormiddag het slechte nieuws te horen kregen. Westerlo moet het zondag zonder een handvol basisspelers en invallers stellen in de thuiswedstrijd tegen Deinze: “Een enorme tegenvaller, maar je kan er niets aan veranderen”, aldus bestuurder Wim Van Hove. “Je ziet dat het virus bij diverse clubs de kop opsteekt. Het enige wat wij kunnen doen is het protocol van de Pro League volgen.”

