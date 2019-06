Ook Trossard zelf bereikt akkoord met Brighton, winger legt morgen medische tests af KDZ

24 juni 2019

18u27 4 Belgisch voetbal De transfer van Leandro Trossard naar Brighton & Hove Albion is in kannen en kruiken. Nadat Racing Genk al een akkoord vond met de Premier League-club, is Trossard er nu ook persoonlijk uit met Brighton. De 24-jarige Limburgse winger legt morgen zijn medische tests af en zal dan ook zijn contract (voor vijf seizoenen, red.) tekenen. Met de transfer is een prijs van bijna 20 miljoen euro gemoeid.

‘t Zijn hoogdagen ten huize Trossard. Zaterdag trouwde de flankaanvaller met zijn wederhelft Laura Hilven en de voorbije dagen raakte ook zijn overgang naar de Premier League dus in orde. De bestemming wordt Brighton & Hove Albion en Trossard zal bij The Seagulls wel wat oude bekenden tegen het lijf lopen. José Izquierdo (ex-Club Brugge) wordt er zelfs een rechtstreekse concurrent van de Rode Duivel, al had de Colombiaan afgelopen seizoen wel te kampen met het nodige blessureleed en mist hij ook de start van het nieuwe seizoen door een knieprobleem. Tussen de palen staat met Mathew Ryan ook een ex-speler van Club Brugge en ook Anthony Knockaert (ex-Standard) staat op de loonlijst van de Engelsen.

Brighton, dat vorig seizoen maar net aan degradatie uit de Premier League kon ontsnappen, legt bijna 20 miljoen euro op tafel voor de 24-jarige flankaanvaller van de landskampioen. Trossard wordt zo na Wilfred Ndidi de duurste uitgaande transfer van Racing Genk. Trossard had meteen na het behalen van de landstitel met Genk aangegeven dat hij zich klaar voelde om de stap naar het buitenland te zetten. Vorig jaar stond Trossard ook al in de belangstelling van Celta de Vigo en RB Leipzig. Hij besliste toen om in Genk te blijven en tekende een verbeterd contract. De Limburger was dit seizoen in 47 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 11 assists.