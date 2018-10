Ook topmakelaar Christophe Henrotay heeft strafklacht aan zijn been Redactie

10 oktober 2018

16u55

Bron: De Tijd 0 Belgisch Voetbal Christophe Henrotay, de makelaar van onder meer Real Madrid-doelman Thibaut Courtois, wordt ervan beschuldigd miljoenen euro's te hebben achtergehouden bij de transfers van onder meer Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Leander Dendoncker. De Tijd schrijft dat het parket van Tongeren een strafonderzoek is gestart. De zaak staat los van het onderzoek rond Bayat en Veljkovic.

Na spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic zit nu ook topmakelaar Christophe Henrotay in nauwe schoentjes. Al staan de zaken los van elkaar. Volgens De Tijd is het parket van Tongeren een strafonderzoek gestart naar de acties van Henrotay, een grote naam in het internationale voetbal. Afgelopen zomer loodste hij nog Thibaut Courtois naar Real Madrid.

Het strafonderzoek is gestart na een klacht van Peter Smeets, een professionele begeleider van voetbalspelers. Enkele jaren geleden ging die samenwerken met Henrotay, die transfers regelde voor voetballers die onder begeleiding van Smeets stonden.

Die samenwerking liep echter spaak omdat Smeets wantoestanden ontdekten. Zo zou Henrotay onder meer bij de transfers van Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Leander Dendoncker miljoenen euro's achter hebben gehouden van zowel Smeets als de spelers in kwestie. "Het zou gaan om onder andere onderhandse commissies en constructies met vennootschappen in het buitenland", zo meldt De Tijd.

Smeets diende een klacht in bij het parket van Tongeren, dat nu dus een onderzoek heeft geopend.