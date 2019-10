Exclusief voor abonnees Ook scheidsrechtersbaas Elleray beseft het: “Ja, de refs moeten harder werken” Niels Vleminckx

18 oktober 2019

20u23 0 Belgisch voetbal David Elleray (65) spreekt. Eindelijk. Tien maanden is de nieuwe Chef Arbitrage van de voetbalbond aan de slag. “De refs moeten harder werken. Dat is toch normaal?”

Ex-topref in de Premier League, adviseur voor de Britse bond, UEFA en FIFA. Maar ook: gediplomeerd geograaf en directeur van een statige gemeenschapsschool. David Elleray ziet er exact uit zoals zijn cv doet vermoeden. Een statige man. Brits-beleefd. Maar, zo blijkt, hij is niet bang om van zich af te bijten wanneer hij zich in een hoek geduwd voelt. De verhalen die er rond zijn loon de ronde gaan, doen hem steigeren. Dat hij 300.000 euro per jaar zou verdienen? “Fantasieverhalen”, zegt hij, zonder één seconde het oogcontact te verbreken. “Ik verdien nog niet de helft van wat gezegd wordt. Ik heb een hekel aan zulke non-verhalen.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen