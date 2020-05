Ook scheidsrechters sturen nu mail naar baas Elleray: eliterefs niet langer tevreden over manier waarop ze vergoed worden Redactie

28 mei 2020

11u22 1 Scheidsrechters De scheidsrechters uit 1A en 1B hebben een mail gestuurd naar scheidsrechtersbaas David Elleray. Ze zijn niet langer tevreden met de manier waarop ze vergoed worden en formuleren vijf eisen die ze graag ingewilligd zouden zien.

Om te beginnen wil het scheidsrechterkorps een indexatie van de lonen (ongeveer 1.900 euro bruto per wedstrijd) en de premies van 9,3 procent. De lonen zijn niet meer geïndexeerd sinds 2013, terwijl de tv-gelden en bijgevolg ook de inkomens van de clubs sindsdien wel exponentieel zijn toegenomen. Daarnaast willen ze dat de indexatie in de toekomst automatisch verloopt.

Als derde en vierde eis wordt er ook gevraagd naar een verhoging va de lonen van de assistenten - zowel van zij op het veld als degenen die het VAR-busje bevolken - en de scheidsrechters in 1B. De VAR zou het tot vandaag moeten doen met 400 euro per match, terwijl een spelleider in 1B 500 euro krijgt per prestatie. Het gaat hierbij wel om brutobedragen. Tot slot willen de scheidsrechters ook verzekerd zijn in geval van blessures, want ook dat is voorlopig niet het geval.

De mail kwam er omdat de scheidsrechters vinden dat hun verloning niet meer strookt met verantwoordelijkheid die ze dragen. Te meer omdat er steeds meer van hen geëist wordt, bijvoorbeeld dat hun vetpercentage op peil blijft. Bovendien zijn er ook refs, zoals Nathan Verboomen, die hun job hebben opgezegd om zich volledig te kunnen focussen op hun werk als scheidsrechters. Zij vallen voorlopig terug op hun vaste vergoeding als semi-prof.

Er zijn in het korps elf semi-profs. Volgens de site van de KBVB gaat het om Wesley Alen, Alexandre Boucaut, Wesli Decremer, ­Lothar D’hondt, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Kevin Van Damme, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen, Jasper Vergoote en Lawrence Visser. Zij krijgen een maandloon dat varieert tussen 1.450 en 2.400 euro bruto, afhankelijk van hun staat van dienst.

