Ook play-off 2 dit weekend van start, trainers kijken vooruit: "We gaan niet 'chipoteren'" De voetbalredactie

30 maart 2018

17u13 0 Belgisch Voetbal Dit weekend begint ook play-off 2, waarmee na een lange reeks wedstrijden een Europees ticket te verdienen valt. Elke club begint met nul punten. Na tien poulematchen maken de winnaars van groep A en groep B in één onderling duel uit wie zich tot winnaar van play-off 2 kroont. Vervolgens speelt die op zijn beurt tegen de vierde uit play-off 1 voor het laatste Europees ticket. Wij legden de trainers van de twaalf clubs drie vragen voor.

1. Ga je met je sterkste ploeg in play-off 2 spelen?

2. Reken je op het behalen van een Europees ticket?

3. Is er iets extra voorzien bij het winnen van play-off 2?

Groep A

KV Kortrijk (Glen De Boeck)

1. "Ja. We gaan niet chipoteren. We gaan ervoor net als in de reguliere competitie."

2. "Ja. Niemand moet komen zeggen dat het daarom langer duurt: wie geen zin heeft om tot het einde te gaan, heeft bij mij geen plaats in de ploeg."

3. "Elke wedstrijd is er een premie zoals in de reguliere competitie. Er zijn dus nog tien wedstrijdpremies te winnen."

Lierse

1. Gezien de precaire situatie waarin Lierse zich bevindt, had niemand binnen de club veel zin om mee te werken aan onze rondvraag. De financiële problemen en aanslepende overname slorpen momenteel alle aandacht op. Of Lierse straks met zijn sterkste ploeg zal spelen? Voorlopig houden alle spelers zich nog beschikbaar, ook al werden ze bijna twee maanden niet betaald. Vraag is of dat gedurende heel de play-offs zo zal blijven.

2. Lierse vroeg een Europese licentie aan, maar voorlopig heeft men zelfs nog geen zicht op een Belgische licentie. Op dit moment is tweede amateurklasse dus dichterbij dan de Europa League. Een Europees ticket is bijgevolg absoluut geen item op het Lisp.

3. Op een financieel extraatje bij winst in play-off 2 moet men bij Lierse in de huidige omstandigheden vanzelfsprekend niet hopen. Iedereen zal al lang blij zijn als men binnenkort over het loon zal kunnen beschikken waarop men nog recht heeft.

