Ook Patrick Janssens als gewezen directeur van RC Genk ondervraagd in ‘footgate’ NVK/BJM/MVS/KDZ

21 februari 2019

07u51 0 Belgisch Voetbal Het voetbalschandaal lijkt in een tweede fase beland. Het gerecht hield drie huiszoekingen, met als centrale figuur Peter Maes (54). De speurders bekijken of de coach samen met Dejan Veljkovic, die gisteren verjaarde, een zwartgeldcircuit heeft opgezet. Zestien personen zijn verhoord, onder wie ex-burgemeester Patrick Janssens (62).

De Limburgse coach Peter Maes was jarenlang een cliënt van Veljkovic, die hem aan een job hielp bij Racing Genk en Lokeren. Hij moestt de nacht van dinsdag op woensdag in de cel doorbrengen. Ook zijn vrouw werd verhoord door de politie. Daarnaast riep de onderzoeksrechter gisteren en eergisteren verschillende medewerkers van Genk en Lokeren op voor verhoor. Daarbij zijn enkele bekende figuren. Vooral de naam Patrick Janssens springt in het oog. De gewezen burgemeester van Antwerpen werkte tussen 2014 en 2018 als algemeen directeur van Racing Genk. Onder zijn bewind haalde de club Maes weg bij Lokeren. Voor die overgang zou Veljkovic verdoken commissies -van verschillende honderdduizenden euro’s - hebben ontvangen onder het mom van ‘scoutingsverslagen’. Dat geld zou Veljkovic via stromannen herverdeeld hebben. Een strategie die de spelersmakelaar wel vaker hanteerde - ook bij andere clubs.

Het parket ondervroeg ook Herbert Houben (ex-voorzitter Genk), Filip Aerden (financieel directeur Genk), Roger Lambrecht (voorzitter Lokeren) en Erwin Lemmens (ex-keeperstrainer van Genk, nu bij Lokeren). Buiten Maes, die vrijgelaten werd onder voorwaarden, verklaarde het gerecht over de overige 15 personen enkel dat ze ‘voor verhoor’ waren opgeroepen. Alle ondervraagden zijn intussen gewoon thuis.