Ook onze refs staan voor moeilijke vraagstukken: met een mondmasker in het VAR-busje? En mogen ze nadien nog gaan werken?

08 juni 2020

Naast de elf pagina's met coronaregels die de Pro League aan de clubs bezorgde, maakt ook het Referee Department werk van een ­protocol voor onze scheidsrechters. Mogelijks zullen ook zij 48 uur voor een match ­getest worden, maar mogen ze nadien nog gaan werken? En wat met de te kleine kleedkamers en het VAR-busje?

Donderdag 18 juni. Dan zit de medische commissie van de Belgische voetbalbond ­opnieuw ­samen, om te zien wat al kan en zal mogen. Zullen daarbij aan bod komen: de scheidsrechters. Want in tegenstelling tot het uitgebreide protocol dat de profclubs van de Pro League ontvingen, hebben zij voorlopig nog geen weet van hoe hun aanloop naar de competitie eruit zal zien. “Er is nog tijd, hé”, sust ­Stephanie Forde, operationeel ­directeur van het Referee Department. Achter de schermen wordt wel degelijk werk gemaakt van een soortgelijk ­document met de te volgen richtlijnen.

De scheidsrechterscommissie informeerde zich daarvoor al bij de collega’s uit Duitsland, Spanje en Engeland. Zo worden in de Bundesliga ook de scheidsrechter en z’n assistenten 48 uur voor een wedstrijd getest op corona. Iets wat ook in La Liga en de Premier League het geval zal zijn – en ­wellicht dus ook bij ons gaat ­ingevoerd worden. Alleen: België telt hooguit semiprofessionele scheidsrechters, die er part­time nog een andere job op nahouden. Zullen die – laat staan diegenen die fulltime werken – tussen de test en de wedstrijd nog naar hun kantoor ­mogen?

Het is niet het enige vraagstuk. Want wat met de kleedkamers straks, waar het arbitrale kwartet zich moet omkleden? Niet elk stadion voorziet zoals de Ghelamco Arena in Gent een grote ruimte voor de wedstrijdleiding. ­Sterker nog: zelfs in Jan Breydel en ­Anderlecht zitten de refs dicht bijeengepakt. Van social distancing kán daar gewoonweg geen sprake zijn – idem in pakweg ­Eupen, Moeskroen en Union. “Sommige kleedkamers zijn inderdaad beperkt qua ruimte”, bevestigt Forde. “We zullen zien of de anderhalve meter-regel bij het begin van de competitie nog van kracht is. Indien dat zo is, ­zullen bepaalde clubs toch de ­nodige aanpassingen moeten voorzien.”

En dan is er nog iets: het VAR-busje, waar ze met drie – een videoref, een ­assistent en een technicus – net niet in elkaars nek hijgen. In Duitsland, waar ze vroeger met twee assistenten werkten, is dat er nu nog één, zodat er meer ­afstand tussen de verschillende personen is. “Misschien volstaat in het busje een mondmasker, ­zoals bij sommige andere beroepen?”, oppert Forde, ­zonder al te veel op de zaken vooruit te willen lopen.

Stage in Tubeke

Wat wel al vaststaat, is dat onze scheidsrechters 15, 16 en 17 juli in ­Tubeke verwacht worden voor zowel fysieke als theoretische tests. Het ­Referee Department gaat nog altijd uit van plan A, dat enkele maanden terug al uitgetekend werd, maar houdt tegelijk ook rekening met een plan B en zelfs C. Concreet: misschien wordt de groep van 65 scheidsrechters en lijnrechters opgesplitst, als er in kleinere groepen moet getraind worden. En ­afhankelijk van het feit of er al dan niet overnacht mag worden op het nationaal oefencentrum, zullen de tests over één of meerdere ­dagen plaats­vinden. In afwachting onderhouden onze scheidsrechters individueel hun conditie aan de hand van “op maat aangepaste programma’s, naar hun mogelijkheden. Want sommigen hadden het tijdens de coronacrisis nog drukker met hun werk dan voorheen”, aldus Forde, die laat weten dat de refs ook technische oefeningen en wedstrijdanalyses kregen via mail. Intussen zijn ze begonnen aan hun voorbereidingsschema van zes weken om de tests straks goed af te leggen. ­Zónder mondmasker.

