Ook OH Leuven zal tussenkomen in arbitrageprocedure van Waasland-Beveren

08 juni 2020

10u44 0 Belgisch voetbal Oud-Heverlee Leuven komt als belanghebbende partij vrijwillig tussen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de procedures aanhangig gemaakt door Waasland-Beveren. Dat schrijft de club uit 1B op haar website. Ook Beerschot maakte al bekend dat het tussenkomende partij is.

Het resultaat van de stemming van de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei was dat de stand na 29 speeldagen als finaal werd beschouwd, maar ook dat er sportieve gevolgen aan gegeven moest worden. Club Brugge werd uitgeroepen tot kampioen, Waasland-Beveren zakt als rode lantaarn naar 1B.

Maar de Waaslanders vechten die stemming aan. Een eerste verzoek tot bemiddeling bij de Pro League werd afgewezen. Daarom start Waasland-Beveren weldra wellicht een arbitrageprocedure op bij het BAS om de bezwaren te laten toetsen en de beslissing van 15 mei om te draaien. De Waaslanders vinden een nietigverklaring, zonder kampioen en degradatie dus, logischer. Daarom trok de club naar het BAS.

“OHL wil zo zijn rechten vrijwaren en zijn belangen verdedigen aangezien in deze zaken de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de Pro League en van de KBVB omtrent format, stijgers en dalers en speelgerechtigdheid van spelers zullen behandeld worden”, duidt OH Leuven de beslissing. Op 2 augustus ontvangt OH Leuven Beerschot voor de return van de 1B-finale. De heenmatch eindigde op 1-0 in het voordeel van de Ratten.

OH Leuven trekt naar het BAS.



