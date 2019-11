Ook N-VA wil topvoetballers de volle pot doen betalen

Redactie

19 november 2019

07u09 1 Belgisch voetbal N-VA heeft zijn standpunt klaar in verband met de fiscale en RSZ-voordelen in de sport, waar vooral grootverdieners - en dus vooral voetballers - van genieten. De partij hield zich lang op de vlakte over dat thema, maar met hun voorstel gaan ze nu plots nog verder dan Open Vld en CD&V. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Voor alle sporters met een bruto maandloon van meer dan 2.350 euro wordt momenteel een vast bedrag van 750 euro aan sociale bijdragen betaald. Wie minder verdient, betaalt de gewone percentages. N-VA wil dit helemaal omkeren: wie minder dan 2.350 euro bruto verdient, wordt volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Op het bedrag daarboven betalen sporters de volle pot.

Voor sporters die bruto 100.000 euro per maand verdienen (de toppers in het voetbal), zullen werkgever en werknemer al snel 30.000 euro per maand extra moeten betalen. Sporters uit kleinere sporten zullen dan weer veel beter af zijn. Dat ook N-VA de regeling wil aanpakken, zou weleens voor een doorbraak kunnen zorgen in dit dossier, schrijven de kranten.

Meer over N-VA

politiek

werk

sport