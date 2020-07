Ook Lommel begint er opnieuw aan: “Er zijn nog veel vraagtekens, maar we zijn dit keer in blijde verwachting” Luc Dujourie

01 juli 2020

20u51 0 Lommel SK Spannende tijden aan de Gestelsedijk, waar SK Lommel vandaag verzamelen blies voor de eerste groepstraining van het nieuwe seizoen. Was het voor spelers en omstaanders een blij weerzien, het is vooral uitkijken naar het vervolg.

“Eindelijk...”, aldus het gevoel waarmee de zestien huidige contractspelers het groene gras van de Lommelse jeugdsite betraden. Want, 1 juli betekende in deze coronatijden dat er weer verschillende ‘bubbels’ samen achter de bal mochten hollen. Ook de volgende dagen zal het fysieke werk in de krachthonk tijdens de namiddag worden gevolgd door het echte veldwerk onder leiding van trainers Davy Heymans en Stefan Winters. Jonathan Hendrickx: “Dit doet deugd na een toch wel slopende periode waarin we veel te lang in het ongewisse bleven. Eens de overname van de club een feit was mochten we weer vooruit kijken, zijn we blij als kinderen dat we weer mogen voetballen. Ja, er zijn nog veel vraagtekens maar we zijn dit keer in blijde verwachting...”

Vraagtekens? Wat denkt u van: hoe, wat en wanneer een nieuwe trainer? Wat wordt het met het tiental te verwachten nieuwe spelers? Hoe zit dat met oefenwedstrijden? Hoe zal eerste klasse B er straks uitzien? Begrijpelijk ongeduld bij de supporters maar anderzijds wordt het startsein voor de nieuwe competitie pas (ten vroegste) binnen zeven weken verwacht. Eén zekerheid: gelet op de verbouwingen in de vertrouwde tribune blijft de jeugdsite tot nader order uitvalsbasis voor de Lommelse hoofdmacht.