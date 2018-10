Ook licenties in amateurvoetbal op komst IB

29 oktober 2018

05u43

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse tak van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), werkt aan een licentie voor clubs in de hogere amateurafdelingen en mogelijk ook eerste provinciale.

De bedoeling is dat clubs een transparante boekhouding voeren en zich afzijdig houden van belangenvermenging, gokactiviteiten en matchfixing. "We willen geen fratsen meer met buitenlands kapitaal dat niet te traceren is", zegt secretaris-generaal Benny Mazur in Het Belang van Limburg.

De bedoeling is duidelijk: Voetbal Vlaanderen streeft binnen haar good governance-beleid naar zo proper mogelijk voetbal, ook in de lagere reeksen. "We willen alle foute uitwassen onmogelijk maken", aldus Mazur.

Het voorstel moet wel nog gestemd worden.