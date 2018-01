Ook Joris Ide, mede-eigenaar van Anderlecht, tekent verzet aan tegen stadion Club Brugge Redactie

22 januari 2018

12u40

Bron: De Tijd/Belga 889 Belgisch Voetbal Er heeft zich een nieuwe tegenstander aangediend van het geplande stadion van Club Brugge. Na Antwerp-topman Paul Gheysens heeft ook Joris Ide, mede-eigenaar van Anderlecht, verzet aangetekend bij de Raad van State tegen het nieuwe stadion van Club. Dat meldt De Tijd.

De bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge loopt vertraging op door een vernietigingsberoep van Ghelamco tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Ghelamco, het bedrijf van Paul Gheysens, is eigenaar van een deel van de nodige gronden en dreigt onteigend te worden.

Dat ook staalgigant Joris Ide in het verzet gaat, is opvallend. Ide is immers de vennoot van Marc Coucke in de overname van Anderlecht. Coucke had zondag nog maar een oproep gelanceerd om elkaars stadionplannen te steunen. "Stop aan de jaloezie en onderkruiperij!", klonk het op Twitter. Ook vandaag liet de nieuwe eigenaar van Anderlecht zich horen inzake de stadionproblematiek. "Stadion-nieuws van de dag bewijst alleen dat iedereen onafhankelijk is, en dat mijn oproep van gisteren des te meer nodig is", luidde het.

Stadion-nieuws vd dag bewijst alleen dat iedereen onafhankelijk is, en dat mijn oproep v gisteren des te meer nodig is.

Ik ben fier op VersluysArena, blij dat Ghelamco-arena Gent er is, hoop dat Club snel nieuw stadion heeft en dat er nog veel clubs mogen volgen. Samen vooruit! Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Opslagruimten

Ghelamco bevestigt vandaag het verzet tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, maar wil wel meewerken aan een constructief overleg. Dat zegt het bouwbedrijf in een persbericht. Ghelamco wil opslagruimten ontwikkelen op een deel van de gronden waar Club Brugge een nieuw stadion wil zetten.

"Ghelamco heeft sinds 2011 overeenkomsten met betrekking tot gronden in het plangebied met als doel opslagruimten te ontwikkelen. Dit lang voor er van een stadion sprake was en geheel conform met de toen geldende voorschriften", zegt Ghelamco. Het bedrijf van Paul Gheysens, eigenaar van voetbalclub Antwerp, spreekt van "waardeverlies" nu het Ruimtelijk Uitvoeringsplan de gronden niet langer inkleurt als bedrijventerrein, maar wel hoofdzakelijk als recreatiegebied in functie van een voetbalstadion. "Om deze redenen werd beslist om in beroep te gaan bij de Raad van State. Ghelamco is trouwens niet de enige ontwikkelaar die om die redenen zich tegen het plan verzet."

Het bedrijf zegt ook dat het nooit werd geraadpleegd, "niet door de beoogde ontwikkelaar, noch door de overheid of intercommunale, ondanks het feit dat Ghelamco en andere ontwikkelaars reeds in februari 2017 bezwaar hadden ingediend".

De Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) vertrouwt er intussen op dat het stadiondossier van Club Brugge sterk genoeg is om de Raad van State te passeren. De stad Brugge was afgelopen weekend al niet te spreken over de démarche van Ghelamco en ook nu kan de stad niet lachen met de zet van Joris Ide die zo'n 50 hectare gronden in handen heeft langs de Blankenbergse Steenweg.

"Ook hier gaat het, zoals in de zaak van het ingediende vernietigingsverzoek door Ghelamco, over opties of eigendommen die genomen werden op bepaalde gronden. Het gaat hier over het behalen van een bepaalde prijs per hectare, wat mijns inziens niet als gefundeerd bezwaar mag gezien worden", aldus Demon. "Het is jammer dat financieel gewin een boycot moet zijn voor tewerkstelling, sport en groen in de Brugse regio. Ik ben echter vol vertrouwen en hoop dat dit door de uitspraak van de Raad van State zal doorprikt worden", besluit de schepen.

Ook oppositielid Mercedes Van Volcem (Open Vld) reageerde al kort en herhaalt haar reactie van afgelopen weekend, namelijk dat ze het betreurt dat de economische groei en de bouw van het stadion geblokkeerd wordt. Tegelijkertijd werpt ze ook een steen naar het stadsbestuur, dat volgens haar al langer een oplossing had moeten zoeken voor de eigenaars van de betrokken gronden.