Ook Joris Ide, mede-eigenaar van Anderlecht, tekent verzet aan tegen stadion Club Brugge

22 januari 2018

12u40

Er heeft zich een nieuwe tegenstander aangediend van het geplande stadion van Club Brugge. Na Antwerp-topman Paul Gheysens heeft ook Joris Ide, mede-eigenaar van Anderlecht, verzet aangetekend bij de Raad van State tegen het nieuwe stadion van Club. Dat meldt De Tijd.

De bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge loopt vertraging op door een vernietigingsberoep van Ghelamco tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Ghelamco, het bedrijf van Paul Gheysens, is eigenaar van een deel van de nodige gronden en dreigt onteigend te worden.

Dat ook staalgigant Joris Ide in het verzet gaat, is opvallend. Ide is immers de vennoot van Marc Coucke in de overname van Anderlecht. Coucke had zondag nog maar een oproep gelanceerd om elkaars stadionplannen te steunen. "Stop aan de jaloezie en onderkruiperij!", klonk het op Twitter. Ook vandaag liet de nieuwe eigenaar van Anderlecht zich horen inzake de stadionproblematiek. "Stadion-nieuws van de dag bewijst alleen dat iedereen onafhankelijk is, en dat mijn oproep van gisteren des te meer nodig is", luidde het.

Stadion-nieuws vd dag bewijst alleen dat iedereen onafhankelijk is, en dat mijn oproep v gisteren des te meer nodig is.

Ik ben fier op VersluysArena, blij dat Ghelamco-arena Gent er is, hoop dat Club snel nieuw stadion heeft en dat er nog veel clubs mogen volgen. Samen vooruit! Marc Coucke(@ CouckeMarc) link