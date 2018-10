Ook Fabien Camus opgepakt: ex-speler van KV Mechelen en Genk ondervraagd BJM/LPB

24 oktober 2018

15u01 19 Belgisch Voetbal De 33-jarige voetballer Fabien Camus zit in de gevangenis van Lantin nadat hij ondervraagd werd over de wantoestanden in het Belgische voetbal. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen en criminele organisatie. Dat heeft het parket bevestigd.

Fabien Camus werd gearresteerd en moest vandaag al bij de onderzoeksrechter verschijnen, die hem dus na verhoor liet opsluiten. Hij is de tweede voetballer die in verdenking is gesteld in het onderzoek van het federale parket naar witwaspraktijken, corruptie en matchfixing in het Belgische voetbal. Eerder werd Olivier Myny gearresteerd. Myny is vrijgelaten door de onderzoeksrechter, maar werd in verdenking gesteld van private corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou hebben bekend benaderd te zijn geweest voor matchfixing. Myny speelde vroeger bij Waasland-Beveren en is tegenwoordig aangesloten bij Oud-Heverlee Leuven.

Charleroi

Camus, van Frans-Tunesische komaf, tekende op zijn achttiende zijn eerste profcontract bij Olympique Marseille. In 2005 belandde de middenvelder in ons land bij Sporting Charleroi, waar toen nog Mogi Bayat mee de dienst uitmaakte in het clubbestuur als algemeen directeur. In 2009 verhuisde Camus naar RC Genk, waar hij zes seizoenen zou blijven. In 2011 pakte hij met de Limburgers de landstitel. Camus werd tijdens zijn Genkse periode enkele keren uitgeleend aan de Franse eersteklassers Evian Thonon Gaillard en Troyes. Die laatste club lijfde hem in de zomer van 2015 definitief in.

In de zomer van 2016 belandde Camus opnieuw in België bij het ambitieuze Antwerp, waar hij een contract voor vier jaar tekende. De middenvelder forceerde met de Great Old de promotie naar 1A in een barrageduel met Roeselare, maar zag zijn contract in augustus vorig jaar ontbonden. Camus bleef mààndenlang een werkloze voetballer, maar vond tijdens de wintermercato met KV Mechelen een nieuwe club. Veel kwam Camus echter niet in actie Achter de Kazerne, het bleef bij vijf optredens. Bij Malinwa was na de degradatie geen toekomst meer voor hem, zodat hij tot de dag van vandaag opnieuw zonder club zat.