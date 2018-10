Ook Fabien Camus opgepakt: ex-speler van KV Mechelen en Genk ondervraagd door het parket BJM

24 oktober 2018

De 33-jarige voetballer Fabien Camus zit in de gevangenis van Lantin nadat hij ondervraagd werd over de wantoestanden in het Belgische voetbal. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen en criminele organisatie. Dat heeft het parket ondertussen bevestigd. Camus voetbalde onder andere voor RC Genk, Antwerp en KV Mechelen.

Fabien Camus zat vorig seizoen zonder club, maar werd in de wintermercato opgevist door KV Mechelen. Zijn contract liep dan ook op het einde van het seizoen af zodat Camus ook nu geen club heeft. Daarvoor kwam de 33-jarige middenvelder ook uit voor onder meer Charleroi, Genk en Antwerp.