Ook ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt

12 september 2019

In het dossier rond spelersmakelaar Christophe Henrotay is vanochtend voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt voor verhoor. Dat bevestigen betrouwbare bronnen aan onze redactie. Het onderzoek staat los van Operatie Propere Handen. Dat Van Holsbeeck opgepakt is, heeft te maken met de inval in de burelen van Anderlecht van april dit jaar.

Gisteren werden in Monaco en Luik al Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux opgepakt. Ze werden allebei onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming.

In april van dit jaar viel de politie binnen bij recordkampioen Anderlecht. Het onderzoek draait rond witwaspraktijken en omkoping bij transfers. Een transfer die onder de loep wordt genomen, is die van de Servische spits Aleksander Mitrovic naar het Engelse Newcastle uit 2005.