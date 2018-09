Ook Brugs burgemeester Landuyt niet te spreken over uitblijven nieuw stadion: "Onze hele streek wordt gechanteerd" Niels Vleminckx

29 september 2018

12u01 0 Belgisch Voetbal Voor het eerst sinds 2015 spelen Cercle en Club Brugge een derby, in een stadion waar niemand nog blij mee is. Burgemeester Renaat Landuyt (59): "Binnen vier jaar moét Club in nieuw stadion spelen."

Hij heeft altijd meer gehad met wielrennen, zegt Renaat Landuyt. Maar de impact die het voetbal op zijn stad heeft, is niet te onderschatten. "Brugge is een wereldstad in toerisme. Wel: stilaan kunnen we dat ook zeggen in het voetbal. Onlangs was ik in Slovenië, waar ik aan de receptie van mijn hotel werd aangesproken over Club. Da's een stérk merk. En met Cercle Brugge erbij hebben we momenteel twee kampioenen. Hoeveel burgemeesters kunnen dat zeggen?"

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN