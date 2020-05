Ook BAS geeft KSV Roeselare (1B) geen proflicentie Redactie

11 mei 2020

17u23 14 Belgisch voetbal KSV Roeselare heeft ook geen proflicentie gekregen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Eerder had ook de licentiecommissie het licht al op rood gezet voor de West-Vlaamse 1B-club, die terugvalt naar Eerste Amateur.

UPDATE 🔄 | Daarnet kreeg onze club het nieuws dat het BAS de beslissing van de KBVB (deels) volgt en zo geen licentie toekent voor het seizoen 2020-2021, en dat voor zowel 1A, 1B. Stamnummer 134 krijgt wel een licentie voor Eerste Amateur.



Roeselare moest voor het BAS aantonen dat de continuïteit van de club gegarandeerd is - dat de Chinese eigenares voldoende geld gebudgetteerd heeft om het volgende seizoen zonder problemen rond te maken. Roeselare gaf vorige week kennen vertrouwen te hebben in de goede afloop van het dossier. Maar dat blijkt niet terecht.

Seraing zal de plek van Roeselare in 1B innemen. De Luikse club eindigde als derde in Eerste Amateur, na Deinze en Thes, maar Thes heeft geen 1B-licentie en Seraing wel. Overigens mogen ook RWDM en Lierse Kempenzonen nog hopen, want ook zij hebben een licentie voor het profvoetbal. Indien we naar een 1A met 18 clubs zouden gaan, kunnen RWDM en Lierse promoveren.

Wat met Virton?

Het BAS besliste vorige week om Standard, Lommel, Moeskroen en KV Oostende wél een licentie te geven. Ook die clubs hadden van de licentiecommissie van de KBVB geen licentie gekregen. Vooral in het geval van Moeskroen zorgde de beslissing van het BAS voor de nodige kritiek. Voor 1B-club Virton is het nog bang afwachten wat het Arbitragehof beslist.

