Ook AA Gent-manager Michel Louwagie ondervraagd in 'Operatie Propere Handen'

16 oktober 2019

AA Gent-manager Michel Louwagie heeft zich deze ochtend in het kader van 'Operatie Propere Handen' aangeboden bij de gerechtelijke politie in Hasselt. Het gerecht wil de verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic verder aftoetsen.

Eerder werden Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen manager Vincent Mannaert uitgenodigd. Mogelijk krijgen andere clubleiders de komende weken nog een uitnodiging in de bus om een aantal vragen te beantwoorden over enkele verdachte transfers in het onderzoek.