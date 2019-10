Ook AA Gent-manager Michel Louwagie ondervraagd in ‘Operatie Propere Handen’ Redactie

16 oktober 2019

08u37 2 Operatie Propere Handen AA Gent-manager Michel Louwagie heeft zich deze ochtend in het kader van ‘Operatie Propere Handen’ aangeboden bij de gerechtelijke politie in Hasselt. Het gerecht wil de verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic verder aftoetsen.

Louwagie is niet de eerste clubleider die vragen moet beantwoorden over verdachte transfers van de spelersmakelaar. Zo werden bij aanvang van de voorbije zomer François De Keersmaecker en Steven Martens, respectievelijk ex-voorzitter en -CEO van de Belgische voetbalbond, verhoord. Net als oud-bondscoach Georges Leekens. Veljkovic loodste Leekens in mei 2010 bij de bond binnen als opvolger van Dick Advocaat en regelde twee jaar later diens verrassende overgang naar Club Brugge.

Kringetje eersteklasser

Twee weken geleden werden Club-voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen manager Vincent Mannaert ondervraagd. “Niets bijzonders”, viel toen bij Club Brugge te horen. Naast Club behoren Lokeren, KV Mechelen, RC Genk, Standard en Anderlecht tot het kringetje eersteklassers die de voorbije jaren zaken deden met Veljkovic. Zij passeerden ook al bij de speurders of mogen nog een uitnodiging verwachten.

Of de clubs en hun bestuursleden wat ten laste kan gelegd worden, moet blijken. Van de speurders kregen ze tijdens de verhoren naar verluidt wel steeds een ethisch lesje en werd hen meegegeven dat ze zich moeten gedragen bij het sluiten van financiële deals.