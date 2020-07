Onze voetbaljournalist Jarno Bertho over beslissing van Pro League: “De kogel is door heel wat kerken moeten gaan” Redactie

31 juli 2020

De knoop is ontward. De komende twee seizoenen zal in 1A met achttien clubs gespeeld worden, 1B zal dan toch uit 8 ploegen blijven bestaan. De beloften van Club Brugge treden toe. Daar bereikte de Algemene Vergadering van de Pro League een consensus over. Volgens onze voetbaljournalist Jarno Bertho, die aan het Crowne Plaza Hotel in Diegem staat, moest de kogel door heel wat kerken gaan. In bovenstaande video legt hij uit wat er nu precies beslist is.

