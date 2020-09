Onze voetbalexpert geeft zijn ideale ploeg voor de Gouden 11: "Vanaken is elke cent waard”

Redactie

02 september 2020

15u00 0 Belgisch Voetbal Binnen een goede week start het ‘voor echt’: de Gouden 11. Op Binnen een goede week start het ‘voor echt’: de Gouden 11. Op gouden11.be kan je tot dan jouw ideale ploeg samenstellen voor dit voetbalseizoen. Inspiratie nodig? Wij bevroegen onze Antwerp FC-watcher Mich Vergauwen naar zijn ideale ploeg. “Mbokani-Dessers-Avenatti: als die niet voor goals gaan zorgen...”

“Ik ‘koos’ voor een 4-3-3-opstelling, al kwam dat eerder toevallig zo uit met de spelers die ik koos en uiteindelijk nog kon kiezen met de weinige miljoenen die er nog beschikbaar waren.”

Wie in doel?

“In doel staat Penneteau van Charleroi. Niet de duurste doelman, maar wel een certitude. Scoort elk jaar z’n punten in wat misschien wel de meest stabiele ploeg in eerste klasse is.”

Wie in defensie?

“Achterin het kwartet Laifis-Dessoleil-Cuesta-Buta. Een defensie die doet likkebaarden, toch? Laifis is een zekerheidje, net als Dessoleil. Zij spelen omzeggens altijd en zullen vaak de nul houden. Cuesta charmeerde me al de voorbije speeldagen, en als Antwerp-volger weet ik dat Aurélio Buta ongelofelijk veel potentieel heeft. Jammer dat hij nog enkele weken geblesseerd is.”

Wie op het middenveld?

“Op het middenveld staan het trio Vanaken-Holzhauser-Heymans. Assists, goals: dit middenveld heeft alles. Oké, Heymans lijkt misschien de vreemde eend in de bijt, maar hij is zó goedkoop. Nood breekt weg. En Holzhauser, tja, die verraste iedereen de voorbije weken, toch? Vanaken tot slot, tweevoudig Gouden Schoen, mag niet ontbreken. Met zijn stats was hij een van de eerste namen op mijn ‘bord’. Oké, hij kost een pak geld, maar he’s worth every penny.”

Mbo is de Gouden Stier. Op hem is heel Antwerp gebouwd Antwerp-watcher

Wie in de aanval?

“Voorin winnen Mbokani, Dessers en Avenatti het pleit. Als die niet voor goals gaan zorgen... Mbo is de Gouden Stier. Op hem is heel Antwerp gebouwd. Hij wordt geflankeerd door Dessers en Avenatti, de centrumspitsen van Genk en Standard. Die moeten op hun drietjes toch vlot 40 goals maken, niet?”

Wie zijn de bankzitters?

“Als bankzitters nam ik Vranckx (16 miljoen), Dimata (16 miljoen), Mykhaylichenko (13 miljoen) en Quirynen (6 miljoen). Sorry, Robbe, maar jij staat er in de eerste plaats in om budgettaire redenen. No offence, je zal sowieso punten sprokkelen. De andere drie zijn waardige vervangers mocht er eens een speler geblesseerd of geschorst zijn.”

