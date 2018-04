Onze videoman laat Haroun en Messoudi Antwerpse derby uitvechten aan kickertafel Mathieu Goedefroy

14 april 2018

00u00

Dikke vrienden zijn ze, Antwerpspeler Faris Haroun en Beerschotman Mohamed Messoudi. Samen beleefden ze dolle tijden bij de nationale belofteploeg, maar morgen staan ze plots met geslepen messen tegenover mekaar in de derby. Terwijl de plaatselijke ordediensten zich al dagenlang opmaken voor een bewogen namiddag op de Bosuil, brachten wij de twee middenvelders gisteren samen om het goede voorbeeld te geven. In een vriendschappelijk duel aan de kickertafel van Bar Helder in Antwerpen ging het er stevig maar fair aan toe. Onder meer twee goals van de doelman bezorgden het Antwerp van Haroun een knappe 4-1-zege. "Sinan Bolat stond scherp vandaag", lachte de voormalige Rode Duivel na afloop. "Jij mag vandaag winnen, als ik zondag maar win", was de repliek van Messoudi. "Hopelijk krijgen we dan ook een wedstrijd vol spektakel. Zolang alles maar fair verloopt, zowel op als naast het veld."