Onze ideale elf voor de clash van Vlaanderen - en ook jij kan stemmen Redactie

07 april 2018

15u46 0 Belgisch Voetbal Wat als u kon kiezen uit het beste van Club Brugge en AA Gent? Acht voetbaljournalisten van HLN bogen zich over de beide elftallen die op de openingsspeeldag van play-off 1 wonnen van Genk en Anderlecht. Soms was de keuze simpel, maar regelmatig werd er ook gezucht. Onze ideale elf.

DE KEUZE VAN ONZE REDACTIE

KALINIC / Vermeer

Niet toevallig tot ‘Doelman van het Jaar’ verkozen. Ook al weegt zijn palmares niet op tegen dat van Vermeer (5 titels in Nederland), toch haalde Kalinic het nadrukkelijk. Moet enkel qua voetenspel onderdoen voor zijn concurrent. De Kroaat lijkt klaar om komende zomer een nieuwe stap te zetten in zijn carrière.

FOKET / Cools

Vergelijkbaar qua types, maar er is wel degelijk (nog) een verschil. Foket heeft een pak meer ervaring. Onder meer dankzij die twee interlands met de Rode Duivels. Komt in de 4-3-3 van Vanderhaeghe wel minder tot zijn recht dan in een 3-4-3 of 3-5-2. Zijn voorzet blijft een werkpunt. Cools moet op zijn beurt constanter worden.

GIGOT / Mitrovic

Acht stemmen tegen nul. Of hoe Samuel Gigot dit seizoen iedereen overtuigd heeft van zijn kwaliteiten. Secuur, scherp en fair in de duels. Heeft alles om in de toekomst naar de Premier League te trekken. Boezemt elke wedstrijd weer angst in bij zijn opponenten – niet alleen dankzij zijn baard.

BRONN / Mechele

Dé revelatie dit seizoen. Nóg meer dan Mechele. Toont zich polyvalent en betrouwbaar in de defensie van AA Gent. Is met voorsprong de meest geslaagde zomertransfer van de Buffalo’s. Mag straks, als beloning, mee naar het WK met Tunesië. Opvallend: Mechele kreeg slechts één streepje achter zijn naam.

DENSWIL / Asare

De enige keer dat onze Chef Voetbal moest ingrijpen, wegens ex aequo. Denswil en Asare kregen allebei vier stemmen achter hun naam. Over het intrinsieke talent was er minder discussie: Denswil heeft alles. “Maar aan Asare weet je wat je hebt. Het licht gaat niet uit bij hem”, klonk het tegenargument.

NAKAMBA / Esiti

Hij lijkt de strijd met Clasie weer (even) gewonnen te hebben. En ook tegenover Esiti was er weinig discussie. Nakamba zorgt voor het nodige evenwicht bij Club – en bijgevolg ook in dit elftal. Lijdt minder balverlies dan Esiti en loopt bovendien niet zo lang met de bal aan zijn voet.

VORMER / Verstraete

“Deze Vormer is toch niet beter dan Birger Verstraete?” Waarop een collega meewarig met zijn hoofd schudde. Om maar te zeggen: er was geen absolute unanimiteit over Vormer. Hij blijft natuurlijk de Gouden Schoen én sterkhouder van Club, maar steeds meer mensen raken ook gecharmeerd door Verstraete.

VANAKEN / Dejaegere

Hoe sterk hij op Anderlecht als nummer 10 ook speelde, aan de statistieken van Vanaken zal Dejaegere nooit kunnen tippen. Qua vista, techniek en rust aan de bal is Vanaken beter. Qua kilometers houden ze elkaar dan weer in evenwicht, terwijl Dejaegere meer een aanjager is dan zijn concurrent.

KALU / Diaby

De ene is een zuivere flankaanvaller, de andere speelt het liefst als centrumspits. Ze tegenover elkaar afwegen, ligt dan ook moeilijk. En toch. Diaby speelde onder Preud’homme vaak vanaf rechts. Het eindverdict: 6-2 voor Kalu. Wegens goeie dribbels, explosief en regelmatig goed voor een doelpunt of een assist.

WESLEY / Janga

Zijn potentieel is enorm. Zeker gezien zijn leeftijd – nog altijd maar 21. Wesley is zowat op elk vlak de betere van Janga, allebei ex-Trencin. Alleen over de duelkracht kan gediscussieerd worden. En voor doel toont Janga zich opvallend scherper dan de Braziliaan – een doelpuntenmachine is Wesley niet.

LIMBOMBE / Simon

Geen greintje discussie. Iedereen verkoos de 1-voudige Rode Duivel boven de man die straks met Nigeria naar het WK trekt. Simon toont zich te wispelturig, terwijl Limbombe zich dit seizoen meer dan eens tot matchwinnaar kroonde bij Club Brugge. Zijn acties en zeker zijn efficiëntie liggen een stuk hoger.

Coach: LEKO / Vanderhaeghe

De straffe comeback met AA Gent leverde hem twee stemmen op. Onvoldoende om Leko te bedreigen (6 streepjes achter zijn naam). Wat de Kroaat op jonge leeftijd en in zijn eerste seizoen bij Club als coach laat zien, is knap. De vraag is niet langer of blauw-zwart kampioen wordt, wel wanneer en waar.