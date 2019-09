Onze clubwatchers stellen hun Gouden 11-ploeg samen. Neemt u het tegen hen op? MVS

10 september 2019

15u22 0 Gouden 11 Rustdag in de Gouden Vuelta, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt! De Gouden 11 loert namelijk al om de hoek. Vrijdagavond gaan we officieel van start en wij staan alvast te trappelen van ongeduld. Wil jij het graag eens opnemen tegen de journalist die jouw favoriete ploeg volgt? Dat kan! Onze clubwatchers offerden hun zo al schaarse uurtjes slaap op en stelden allemaal ook hun ploegje samen. Deze week laten we onze journalisten hun ideale ploeg voorstellen. Vandaag bijten Anderlecht, Waasland-Beveren en Kortrijk de spits af.

Meedoen? Surf snel naar www.gouden11.be en stel er jouw ideale ploeg samen. Veel succes!

Ploeg van onze Anderlecht-watcher Pieter-Jan Calcoen: “Ik heb eerst gekeken naar goedkope basisspelers zoals Van Crombrugge, Sardella en Coucke. Hierdoor kon ik budget vrijhouden voor de echte toppers, genre Vanaken, Mbokani en Samatta. Met Van Crombrugge, Sardella, Morioka, Mbokani en De Medina heb ik ook 5 spelers met een paars-wit verleden of heden in mijn ploeg gezet.”

Doelman: Van Crombrugge

Verdedigers: Sardella, Deli, Kagelmacher

Middendelders: Vanaken, Carcela, Refaelov, Morioka

Aanvallers: Mbokani, Samatta, Yaremchuk

Invallers: Coucke, Larin, De Ridder, De Medina

Ploeg van onze KV Kortrijk-Watcher Eddy Soetaert: “Een ploeg zonder captain Vanaken is haast onmogelijk. Ik heb Vormer geofferd voor Deli, want ik vind dat de verdedigers van een topclub moeten zijn. Kwestie van niet te veel doelpunten te slikken. Ook Okereke staat er om die reden niet in. Als clubwatcher van KV Kortrijk heb ik vertrouwen in Julien De Sart en Kristof D’Haene, zeker voor de assists.”

Doelman: Bodart

Verdedigers: Deli, Dewaest, Ngadeu

Middenvelders: Kaya, De Sart, Amallah, Vanaken

Aanvallers: David, Samatta, Mbokani

Invallers: Thoelen, Buta, D’Haene, Guri

Ploeg van onze Waasland-Beveren-watcher Michaël Vergauwen: “Met Morioka -in de basis- en Tshibola -op de bank- heb ik mijn team toch een beetje ‘geel-blauw’ proberen tinten. Op mijn middenveld mik ik duidelijk op assists, voorin, logischerwijs, op goals. Wie er in Turkije 30 met de ogen dicht binnen trapt, moet dat ook in België kunnen. Als invallers hou ik een mannetje in elke linie achter de hand. Doelmannen Bodart (en Coucke) zijn koopjes, die kon ik niet laten liggen.”

Doelman: Bodart

Verdedigers: Saelemaekers, Batubinsika, Marinos

Middenvelders: Vanaken, Refaelov, Morioka, Kaya

Aanvallers: Samatta, Diagne, David

Invallers: Coucke, Kagelmacher, Tshibola, Yaremchuk