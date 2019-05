Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal ziet een cruciale scherprechter: “Allez Michel, chante avec...”

Stephan Keygnaert

13 mei 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Play-off 1 Racing Genk verloor in Brugge. ­Ondersteboven gespeeld in twintig ­dolle minuten na rust. Club lijkt alles wat rest te gaan winnen. Genk balanceert daarom deze week tussen euforie en rampspoed. Only the strong survive.

Allez Michel, chante avec...

Standard beslist mee over de titelstrijd. Donderdag is Club Brugge op Sclessin, zondag spelen de Rouches in Genk. Michel Preud’homme kan ‘kiezen’ wie kampioen wordt: zijn ex-club of zijn ex-assistent.

