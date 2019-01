Onze chef-voetbal trekt op dit aperitiefuur een Spaanse cava open: “Juicht! ‘Pozo’ blijft in ons voetbal” Stephan Keygnaert

16 januari 2019

12u46 0

Se queda. Hij blijft, ‘Pozo’.

Alejandro Pozuelo (27) legt een jaarsalaris van 3 miljoen euro naast zich neer. Hij is trouw aan Racing Genk.

Maar vooral blijft ‘Pozo’ trouw aan zijn liefde voor het voetbal. Al-Ahli uit Saoedie-Arabië is geen kleine club, maar voetbal krijgt in die contreien toch een andere invulling – in beleving en bezieling.

Pozuelo toont met zijn keuze dat hij een liefhebber is. Dat-ie houdt van de passie om van ‘winnen’ nog steeds de hoogste ambitie te maken.

Niet het geld, niet de zon, wél de titelstrijd met Racing Genk trok hem over de streep.

Wie in België van voetbal houdt, trekt op dit aperitiefuur een Spaanse cava open. Tapaatje. Jamón y queso. Onze competitie dreigde een ‘artiest’ minder te hebben.

Voor Club Brugge, Anderlecht en Standard is dit minder goed nieuws. Zij hadden de hoop dat bij de grote titelpretendent het koninginnenstuk zou wegvallen.

Philippe Clement slaakt opgelucht adem.

De Genkse delegatie straks op het Gala van de Gouden Schoen zal de bubbels rijkelijk laten vloeien. Eén en al zaalbrede glimlach.

Stel je voor dat ‘Pozo’ de Schoen wint…

Spaanse drama’s zijn zó steengoed.

Hij stond met één been in Djeddah. Welcome back, Alejandro Pozuelo.

Het Belgische voetbal juicht.

Hik.