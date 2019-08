Onwennige situatie voor Janice Cayman: bankzitter bij Lyon, voortrekker bij België GVS

29 augustus 2019

16u58 0 Red Flames Janice Cayman (30) maakt zich geen zorgen. Terwijl ze met haar twaalf jaar ervaring een leidersrol vervult bij de Red Flames, gaat ze bij het almachtige Lyon op zoek naar minuten. "Ik ben mentaal sterk genoeg om hiermee om te gaan.”

Dertien keer op rij landskampioen, vier opeenvolgende edities Champions League-winnaar en de nummer één op de UEFA-ranking voor clubs. 95-voudig international Janice Cayman belandde met haar zomerse toptransfer naar Lyon bij de crème de la crème van het damesvoetbal. Dus moet ze nu knokken voor minuten. De aanvalster moest in drie duels de bank warm houden, wat ze al een tijdje niet meer heeft meegemaakt. "Ik wist dat dit een uitdaging zou worden, maar daar hou ik net van", blikt Cayman op haar eerste maanden terug. "Bij een transfer wéét je dat de kans bestaat dat je niet meteen speelt. Dat is zo bij elke club, en nog meer bij Lyon. Er zijn alleen maar topspeelsters. Het is aan mij om scherp te blijven en mijn kans te grijpen wanneer de coach dat vraagt. Beloftes kreeg ik niet, maar ik ben mentaal sterk genoeg om daarmee om te gaan."

Op twee na oudste

Die onzekerheid staat in schril contrast met haar rol bij de Red Flames. Als titularis en op twee na oudste speelster van de selectie vervult ze een voortrekkersrol. "Dat is natuurlijk gegroeid, ook al omdat Aline Zeler gestopt is. Bij mij kunnen ze terecht voor alles. Mijn drive is nog groter dan vroeger, want ik heb het gevoel dat we met deze talentvolle groep mooie dingen kunnen bereiken." Mét een Cayman die straks titularis is bij de beste damesclub ter wereld? "We zien wel wat er gebeurt, ik maak me geen zorgen. Het is sowieso een geweldig avontuur." (GVS)