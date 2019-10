Onvrede groeit bij scheidsrechters: meeste assistenten verdienen minder, weekends van refs overvol Redactie

18 oktober 2019

10u42 0 Belgisch voetbal De frustraties groeien in scheidsrechtersland. Vooral de werkdruk en de manier waarop het budget wordt gebruikt, stuit steeds meer op onvrede bij onze refs. Zo verdienen de meeste assistent-scheidsrechters minder door een nieuw verloningssysteem, terwijl de bazen met hun loon een stevige hap uit het budget nemen.

In mei van dit jaar zette de voetbalbond Johan Verbist aan de deur. Sinds het invoeren van de videoref beleefde Verbist als scheidsrechtersbaas stormachtige tijden. Bijna wekelijks moest hij zich verantwoorden voor fouten van de VAR, een communicatie die niet altijd even gestroomlijnd liep. Twee dagen na het ontslag van Verbist stelde de KBVB dan een meerjarenplan voor om de Belgische arbitrage naar een hoger niveau te tillen.

David Elleray (voorzitter Professional Referee Board) , Stephanie Forde (Operational Director), Bertrand Layec (technisch directeur) en Frank De Bleeckere (deputy technical director en woordvoerder) kwamen aan boord met een duidelijk doel: de Belgische arbitrage opnieuw laten aansluiten bij de internationale standaarden. Het budget daarvoor: 850.000 euro per jaar. Maar met hun hoge lonen nemen de topmensen zelf een stevige hap uit dat budget. Zo zouden Elleray en Layec respectievelijk een brutojaarsalaris opstrijken van 300.000 en 200.000 euro, zo verklaarde ex-ref Serge Gumienny afgelopen weekend in Het Belang van Limburg.

Recent kwam er met de Franse ex-scheidsrechter Frédy Fautrel nog iemand bij - hij moet de videorefs begeleiden en evalueren. Nóg een extra salaris dus, terwijl bij de scheidsrechters zelf steeds meer de teneur leeft dat de middelen nuttiger zouden kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld in de uitbreiding van de VAR-mogelijkheden, denk maar aan de buitenspellijn die gehanteerd wordt in Engeland (zie foto onderaan artikel). Of bijvoorbeeld in meer budget voor de ‘referee observers’, de mensen die de refs beoordelen/evalueren.

Meeste assistent-refs verdienen minder

Ook de assistent-refs zijn de dupe van de situatie. De assistenten kregen vorig seizoen nog 650 euro bruto per match, met bonussen van 150 euro voor een bepaalde score. Maar sinds dit seizoen wordt met een ander verlonigssysteem gewerkt, wat éénzijdig werd beslist. De meeste assistenten leveren door dat systeem in ten opzichte van vorig jaar. Er wordt de assistenten ook gevraagd om tien keer per seizoen een volledige werkdag in Tubeke aanwezig te zijn voor honderd euro bruto per dag of zo’n elf euro bruto per uur. Niet bepaald een vetpot. Vroeger kregen de refs ook bijvoorbeeld een Polar-sporthorloge, maar onlangs werd hen gevraagd om dat via een groepsaankoop zelf te bekostigen.

Dergelijke zaken doen de frustraties dus steeds meer oplaaien. En wat daarbij ook niet helpt, is dat de werkdruk er in de weekends niet minder op wordt voor onze semiprofessionele refs. Omdat zij sinds dit seizoen ook in het VAR-busje zitten, worden ze soms twee of zelfs drie keer per weekend ingezet. Resultaat: zeer drukke weekends, wat ook gevolgen heeft voor de wedstrijdvoorbereidingen van de scheidsrechters en hun sociaal leven.