Ontspannen Losada leeft toe naar nieuwe topper: "Of Standard zich gaat aanpassen aan ons? Zou straf zijn, maar wie weet..."

28 augustus 2020

15u14 2 Beerschot Het is dezer dagen fijn op Beerschot te zijn. Na de onverwachte negen op negen stond trainer Hernan Losada vanmiddag superontspannen de pers te woord, in aanloop naar de topper van zondag tegen Standard. “We genieten van deze periode, maar zweven wordt hier niet gedaan”, aldus Losada. “Mijn spelers hebben een enorme drang om constant beter te willen worden.”

Toen een collega-journalist Hernan Losada voorlegde dat Beerschot als eerste promovendus ooit twaalf op twaalf kon pakken, begonnen de ogen van de Kielse coach te glinsteren (“Al zijn we niet echt bezig met dat soort records”). Toen die zelfde collega opperde dat Standard zondag misschien wel eens een laag blok zou kunnen zetten tegen Beerschot toonde Losada een grote glimlach en een ongelovige blik. “Standard? Zich aanpassen aan Beerschot?” kaatste de Argentijn de bal terug. “Het zou straf zijn, maar wie weet… Maar ook dan geloof ik dat we oplossingen kunnen vinden. Vergeet niet dat we in 1B regelmatig het spel hebben moeten maken.”

Een andere collega vroeg Losada of hij kon inschatten hoe zijn groep zal reageren als er op een dag een einde komt aan Beerschots ongeslagen reeks (die intussen al tien wedstrijden duurt). “Ik denk dat we dan mentaal sterk genoeg zullen zijn om recht te veren. Vorig seizoen kenden we voor Nieuwjaar een moeilijke periode en konden we dat toch ombuigen. Maar eerlijk gezegd vind ik het nu niet het moment om aan zulke dingen te denken”, knipoogde de goedgeluimde Losada. “We moeten nu zo intens mogelijk proberen te genieten. Deze maand augustus, met de promotie en de daaropvolgende negen op negen, was al supermooi.”

Beerschot op een wolk dus? “Dat nu ook weer niet”, counterde Losada ten slotte onze opmerking. “Onze prestaties werden in de afgelopen dagen druk besproken – een leuke vaststelling - maar toch heb ik op training niemand zien zweven. Dat zit gewoon niet in deze groep. Onze sterke reeks is het resultaat van hard werken en dat beseft iedereen. Mijn spelers hebben een enorme drang om constant beter te willen worden, ook op zo’n succesmoment. Als promovendus in 1A pakken wij trouwens élke match aan als een topper, niet alleen Club Brugge of Standard, maar ook Oostende en Zulte Waregem.” Krijgt de paars-witte droomstart zondagmiddag een vervolg?

