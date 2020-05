Ontslagen bondsprocureur Wagner wil CEO van voetbalbond worden Niels Vleminckx

12 mei 2020

15u50 6 Belgisch voetbal Kris Wagner, vorige maand ontslagen als bondsprocureur van de voetbalbond, heeft diezelfde KBVB een open sollicitatie gestuurd om... de nieuwe CEO te worden.

“Het wordt hoog tijd voor een CEO van de voetbalbond die orde op zaken stelt. Iemand die het algemeen voetbalbelang en de sport voorop stelt. Iemand die beseft dat men op dit moment binnen het voetbal de tak aan het afzagen is waar men zelf op zit. Het is zo erg geworden dat ik het niet meer kan aanzien. Vandaar dat ik mij kandidaat stel als Secretaris-Generaal van de voetbalbond.”

Dat is, in een notendop, de sollicitatiebrief die Kris Wagner vandaag naar de voetbalbond stuurde. Hij aast op de positie van Peter Bossaert, de man die hem vorige maand nog zijn C4 heeft bezorgd.



Kris Wagner was nooit vies van enige controverse. In zijn éénjarige periode als bondsprocureur kwam hij meermaals in de spotlights. In de zaak-Malinovskyi bijvoorbeeld, toen hij zeven speeldagen schorsing vroeg, maar die uiteindelijk vrijgesproken werd. Ook in de procedure van KV Mechelen en Waasland-Beveren haalde hij geregeld de verbale sloophamer boven. De twee clubs kwamen er uiteindelijk zonder straf vanaf.

Net toen hij meer in de luwte begon te opereren, brak de coronacrisis los. Daarna besloot Wagner om samen met Beerschot-advocaat Walter Damen een website te lanceren om mensen aan te zetten tot bewegen tijdens de lockdown. De zweem van partijdigheid door de samenwerking met een clubleider, gekoppeld aan de knotsgekke filmpjes, deed CEO Bossaert de knoop doorhakken. Wagner werd ontslagen.

Dat steekt, blijkt uit de brief van Wagner: “Dhr. Bossaert heeft gewoon geen voeling met sport. Wie ludieke sportfilmpjes die tijdens de coronacrisis online werden gepost ‘onwaardig’ vindt, zit niet op zijn plaats in een sportbond.”

Peter Bossaert zelf wenst niet te reageren op de uitlatingen en sollicitatie van zijn voormalige bondsprocureur.

Lees ook:

KBVB zet bondsprocureur Kris Wagner aan de deur: “Positie na posts op Facebook niet langer houdbaar”

Kris Wagner roept op tot thuisfitness en geeft zelf het goede voorbeeld (+)