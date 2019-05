Ontkurkt Genk morgen al de champagne? Negen kleppers laten in hun kaarten kijken De voetbalredactie

11 mei 2019

08u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Play-off 1 Met Club Brugge-Racing Genk staat morgen dé wedstrijd van het jaar op het programma. D e Limburgers kunnen hun sterke seizoen voor het eerst bekronen door kampioen te spelen bij de rechtstreekse concurrent. Ook vandaag laten we enkele boegbeelden in hun glazen bol kijken met maar één vraag: wordt Genk morgen kampioen op het veld van blauw-zwart?

Branko Strupar (49) - kampioen met Genk in 1999

NEE: “Tegenwoordig is het moeilijk om nog prognoses te maken voor voetbalmatchen. Kroatische kranten titelden Barcelona-Ajax als de Champions League-finale en dat draaide ook anders uit. Dus kan ik moeilijk zeggen of het zondag al gaat gebeuren, ik denk eerder een week later. Winnen of verliezen maakt (nog) niet uit. Racing Genk is het beste team in België en die worden kampioen.”

Raoul Lambert (74) - 5x kampioen met Club

NEE: “Thuis mag Club die punten niet laten liggen, wil het nog wat forceren, terwijl Genk zich al eens een verlies kan permitteren. Er volgen nog drie matchen en die gaan ze niet alle drie verliezen. Eén overwinning is genoeg voor hen, denk ik. Zowel Club als Genk spelen goede play-offs, maar Genk is echt formidabel. Ik heb geen moeite om toe te geven dat ze de betere ploeg zijn van de twee.”

Sef Vergoossen (71) - ex-trainer Genk, kampioen in 2002

JA: “De druk is veel groter voor Club dan voor Genk. De Limburgers hebben nog twee kansen nadien. Die drie matchballen kunnen natuurlijk ook een valkuil zijn, hebben we geleerd uit de Champions League deze week. Maar er zit zo veel kwaliteit in de Genkse kern. De spelers hebben snelheid, kracht en zijn onvermoeibaar. Uit of thuis lijkt geen verschil te maken. Daarom zie ik het zondag wel gebeuren.”

Alex McLeish (60) - ex-trainer Genk

JA: “Ik heb het hele seizoen in België mee gevolgd en wat mij opvalt is dat het team compleet veranderd is tegenover mijn periode. Er is meer geld geïnvesteerd en dat toont zich nu. Genk speelt constant en staat goed gepositioneerd. Ze mogen zich nu niet laten vangen door de cijfers die zeggen dat een overwinning in Brugge al van 2013 dateert. Dat verwacht ik ook niet, want ze zijn in staat het hoofd koel te houden. Ik ben het meest onder de indruk van Leandro Trossard die de ploeg echt leidt. We volgden hem al toen ik er coach was, en kijk nu.”

Bart Vanneste (49) - comedian, supporter Club

NEE: “Ik denk het niet, want Club zal er thuis alles aan doen om toch die laatste strohalm te grijpen. Geluk zal een grote rol spelen, daar ben ik van overtuigd na de Champions League-wedstrijden van dit seizoen. Matchen hebben steeds vaker een onwaarschijnlijk verloop. Ik hoop natuurlijk dat Club wint, maar het zal erop of eronder zijn.”

Elyaniv Barda (37) - kampioen met Genk in 2011

JA: “Ik heb Genk het hele seizoen gevolgd. Tegen Cercle Brugge gaf ik zelfs nog de aftrap. Ik hou mijn vingers gekruist in de hoop dat ze de kers op hun fantastisch seizoen zetten in Brugge. Ik denk wel dat Genk er gaat winnen, ze hebben ook al een mooie voorsprong. De spelers, de staff, Dimi (Dimitri De Condé, red.), de mensen in Genk: ze verdienen het en ik wens hen alle geluk van de wereld toe. Forza Racing!”

Robert Spehar (48) - kampioen met Club in 1996

NEE: “Club Brugge zal niet toestaan dat Genk in Brugge kampioen wordt. De kloof bedraagt zes punten, ze weten wat hen te doen staat. ‘Niet nadenken en voluit gaan’, dat is de raad die ik Club wil geven. Dat in voetbal alles mogelijk is, hebben we deze week gezien in de Champions League. Mocht het toch mislukken, dan moeten ze Genk feliciteren. Ze hebben een fantastisch seizoen achter de rug.”

Besnik Hasi (47) - ex-Genk, nu trainer Al-Raed

NEE: “Ik denk het niet. Club Brugge zal niet toelaten dat Genk op hun veld komt winnen. Maar in de laatste twee speeldagen zal Genk wel kampioen spelen. Toen hij er nog speelde, vond ik Alejandro Pozuelo uitmuntend. Nu is Samatta hun grootste wapen: hij scoorde heel het seizoen belangrijke goals.”

Kevin Vandenbergh (35) - ex-Genk, nu speler bij Aarschot

NEE: “Het is geen kwestie van of, maar wanneer Genk kampioen wordt. De voorsprong van zes punten is te groot voor Club Brugge om nog goed te maken. Ze mogen dan nog winnen zondag, Racing klaart het later wel. Misschien symbolisch thuis tegen Standard, zoals in 2011. Voor mij is Berge de sleutel geweest in het verhaal. Zonder hem hadden ze het voor de play-offs moeilijker, nu voetballen ze vrijer.”

