Ontgoochelde Beerschot-fans slikken bittere pil in Het Kiel: "Voetbalbond, maffia!" Jonathan Bernaerts en Benoit De Freine

11 maart 2018

02u00 7 Belgisch Voetbal Diepe ontgoocheling heerst op het Kiel: Beerschot Wilrijk speelt volgend jaar niet in eerste klasse. De penaltygoal van Cercle Brugge in de slotminuut konden de 9.000 mauve-witte fans, die de wedstrijd in het Olympisch Stadion in Antwerpen op groot scherm volgden, maar moeilijk verkroppen. “Cercle heeft de overwinning gestolen. Voetbalbond, maffia!”

Na overwinning op het Kiel van vorige week stond Beerschot Wilrijk met één voet in eerste klasse. De 9.000 supporters, die de wedstrijd op grote schermen op het Kiel volgden, begonnen dan ook met goede moed aan de partij. “Ik schat dat we 70 procent kans hebben om de promotie naar eerste klasse binnen te halen”, zegt Ernest (60). “Volgend jaar opnieuw een duel tegen Antwerp: het zou het Belgische voetbal goed doen.” De zestiger is mindervalide en had gehoopt om de wedstrijd in het Jan Breydelstadion mee te kunnen maken. “Maar net als zoveel andere supporters heb ik naast een ticket gegrepen. Gelukkig kunnen we hier op het Kiel de match ook beleven.”

Een steward van 52, die zijn naam liever niet in de krant wil, droomt ook van de promotie. “Ik ben al heel mijn leven Beerschot-fan”, zegt hij. “Het wordt tijd dat we weer in eerste klasse meedraaien. Daar horen we thuis, toch? We zijn nu vier keer op een rij kampioen gespeeld. Een vijfde keer zou een unicum zijn. Welke andere club heeft ons dat voorgedaan?”

Nerveus

Bij Guy (45), die in de coulissen de merchandising-stand van sfeergroep Armata Viola bemant, roept de wedstrijd tegen Cercle herinneringen op aan de bekerfinale uit 2005 (Germinal Beerschot won toen op Club Brugge met 1-2). “Ik ben nogal nerveus: dit is een unieke wedstrijd. Gelukkig hebben we bij Armata Viola een beurtrol afgesproken om de stand te bemannen. Zo kan ik ook een deel van de wedstrijd meepikken.”

Het moet gezegd: Beerschot Wilrijk begint matig aan de partij. Cercle scoort snel twee doelpunten. Op de eerste doelpoging van Beerschot Wilrijk is het wachten tot de zestigste minuut. “Ze voetballen veel te gestresseerd. Niet onlogisch: er staat veel op het spel”, zegt een supporter in de tribune. “We moeten gewoon een keer tegenprikken, dan moet Cercle weer volop in de aanval.”

Wanneer Beerschot Wilrijk-coach Marc Brys sterspeler Hernán Losada naar de kant haalt en vervolgens twee spitsen inbrengt, veert een deel van de Beerschot-aanhang recht. “Waarom haalt hij Losada eraf?”, klinkt het. “Wie moet er nu de bal bij de spitsen afleveren?”

Bekocht

In de slotfase van de wedstrijd is het ronduit nagelbijten. Tom Van Hyfte scoort voor Beerschot Wilrijk in de 84e minuut een fraaie goal. Beerschot Wilrijk is virtueel kampioen. Maar amper vier minuten later krijgt Cercle een strafschop. Terecht of onterecht (wij laten het in het midden), Cercle-speler Irvin Cardona zet de penalty om. De sfeer op het Kiel slaat in een mum van tijd om van pure euforie naar diepe ontgoocheling. Vier minuten extra speeltijd worden toegekend, maar Beerschot Wilrijk kan het tij niet keren. Cercle wint en promoveert naar eerste klasse.

Op het Kiel voelen ze zich bekocht. “Voetbalbond, maffia!”, joelen supporters in het Olympisch Stadion. Enkelingen rukken paarse zitjes uit de tribune en gooien ze op het veld. Kasper (16), Mats (15) en Dries (17) kunnen de nederlaag maar moeilijk verteren. “Keer op keer zijn we kampioen gespeeld”, zeggen ze. “Er moest eens een einde aan komen, maar niet op deze manier. Cercle heeft de overwinning gestolen: ze kregen onterecht een penalty toegekend.”

Ontmoedigd

In tegenstelling tot in Brugge – waar na de wedstrijd zware rellen uitbraken –druipen de Beerschot-supporters braafjes af. In de omliggende cafés wordt druk nagekaart. Het nieuws dat een bezoekende Beerschot-fan in Brugge een doodsmak maakte van de tribune maakte en met zware verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht, sijpelt er traagjes binnen. Een jongedame grijpt naar haar smartphone. “Veel van mijn vrienden gingen de wedstrijd in Brugge volgen”, zegt ze ongerust. “Oef, iedereen is oké”, zucht ze.