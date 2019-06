Ontdek wanneer jouw favoriete club de trainingen hervat en welke oefenmatchen volgen De voetbalredactie

17 juni 2019

09u19 2 Belgisch voetbal Deze week starten heel wat ploegen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In dit overzicht ontdekt u wanneer de eerste veldtrainingen plaatsvinden, naar waar de clubs op oefenstage trekken en welke friendly’s de komende weken worden afgewerkt.

ANDERLECHT

• EERSTE VELDTRAINING: 17/6

• OEFENSTAGE: 1/7 - 5/7 in VENLO (Ned)

• OEFENMATCHEN:

22/6 - 18.00u: RWDM-RSCA

29/6 - 17.00u: Oudenaarde-RSCA

10/7 - 21.30u Benfica (Por) - RSCA

Andere oefenwedstrijden nog te bepalen

ANTWERP FC

• EERSTE VELDTRAINING: 20/6

• OEFENSTAGE: 28/6 - 7/7 in Marienfeld (Dui)

• OEFENMATCHEN:

23/6 - 11.00u: KFC Brasschaat - Antwerp

26/6 - 19.30u: KSK Heist - Antwerp

BEERSCHOT

• EERSTE VELDTRAINING: 17/6

• OEFENSTAGE: 7/7 - 13/7 in Delden (Ned). Ter plaatse worden nog twee extra oefenduels voorzien.

• OEFENMATCHEN:

27/6 - 19.00u: FC Kontich-Beerschot

30/6 - 19.00u: RVC Hoboken-Beerschot

3/7 - 19.00u: Sporting Hasselt-Beerschot

6/7 - 19.00u: Beerschot-FC Duffel (in Hoboken)

17/7 - 19.00u: Beerschot-Panachaiki (Gri) (locatie nog te bepalen)

20/7 - 19.00u: Beerschot-Panathinaikos (Gri)

23/7 - 19.00u: Rupel Boom-Beerschot

CERCLE BRUGGE

• EERSTE VELDTRAINING: 17/6

• OEFENSTAGE: 8/7 - 13/7 in Hoenderloo (Ned)

• OEFENMATCHEN:

26/6 - 19.00u: RWDM - Cercle Brugge

29/6 - 19.00u: Cercle Brugge - KV Oostende (in Damme)

03/7 - 19.00u: Cercle Brugge - Zulte Waregem (in Lichtervelde)

06/7 - 19.00u: Cercle Brugge - AS Monaco (locatie nog te bepalen)

10/7: ligt nog niet vast (in Hoenderloo)

19/7 - 17.00u: Cercle Brugge - US Boulogne (in Le Touquet)

20/7: ligt nog niet vast (in Le Touquet)

CLUB BRUGGE

• Eerste veldtraining: 21/6

• Oefenstage: 30/6 – 7/7 in Garderen (Ned)

• Oefenmatchen:

23/6 - 18.00u: Heist – Club

29/6 - 18.00u: Torhout – Club

3/7 - 18.30u: Heracles – Club (in Garderen)

6/7 - 16.00u: AZ – Club (in Garderen)

12/7 - 19.00u: Club – Lok. Zagreb (locatie nog te bepalen)

15/7 - 19.00u: Club – Union (locatie nog te bepalen)

19/7 - 20.00u of 20.30u: Club – Sporting Lissabon

CHARLEROI

• EERSTE VELDTRAINING: 24/6

• OEFENSTAGE: 6/7 -13/7 in Kaiserau (Dui)

• OEFENMATCHEN: nog geen informatie; de club overweegt de oefenwedstrijden achter gesloten deuren te spelen

AS EUPEN

• EERSTE VELDTRAINING: 21/6

• OEFENSTAGE: 27/6 - 7/7 in Bitburg (Dui)

• OEFENMATCHEN

2/7 - 19.00u: Victoria Rosport- AS Eupen (in Bitburg)

6/7 - 17.00u: Viktoria Köln - AS Eupen (in Bitburg)

10/7 - 19.00u - OHL - AS Eupen (in VK Linden)

13/7: ligt nog niet vast

20/7: ligt nog niet vast

RC GENK

• EERSTE VELDTRAINING: 26/6

• OEFENSTAGE: 8/7 - 14/7 in Horst (Ned)

29/06 - 16.00u: Termien Eendracht- KRC Genk

03/07 - 18.30u: Bregel Sport – KRC Genk

06/07 - 17.00u: KVK Beringen - KRC Genk

11/07 - 19.00u: KRC Genk – Maccabi Tel Aviv (in Swolgen-Horst)

14/07 - 16.00u: KRC Genk – Lokomotiva Zagreb (in Swolgen-Horst)

20/07 - 20.30u: KRC Genk – KV Mechelen (Supercup)

21/07 - 16.00U: Westerlo – KRC Genk

AA GENT

• EERSTE VELDTRAINING: 17/6

• OEFENSTAGE: 8/7 - 13/7 in Wageningen (Ned)

• OEFENMATCHEN:

21/6 - 19.30u: KRC Gent-AA Gent

22/6 - 14.00u: Zelzate-AA Gent

28/6 - 19.30u: Merelbeke-AA Gent (in De Pinte)

29/6 - 15.00u: Dikkelvenne-AA Gent

12/7 - uur nog te bepalen: PEC Zwolle-AA Gent (in Wageningen)

KV KORTRIJK

• EERSTE VELDTRAINING: 22/6

• OEFENSTAGE: 8/7 - 13/7 in Burgh Haamstede (Ned)

• OEFENMATCHEN:

22/6 - 16.00u: SV Kortrijk - KV Kortrijk

28/6 - 19.00u: Harelbeke - KV Kortrijk

29/6 - 17.00u: Zwevezele - KV Kortrijk

5/7 - 19.00u: KV Kortrijk - OHL (in Harelbeke)

6/7: ligt nog niet vast

12/7: ADO Den Haag - KV Kortrijk (achter gesloten deuren)

13/7 - 16.00u: NAC Breda - KV Kortrtijk (in Sint-Willebrord)

19/7: ligt nog niet vast

20/7: fandag, ligt nog niet vast

LOKEREN

• EERSTE VELDTRAINING: al hervat op 13/6

• OEFENSTAGE: geen

• OEFENMATCHEN:

22/6 - 18.00u: Hamme-Lokeren

29/6 - 19.00u: Temse-Lokeren

3/7 - 19.00u: Dender-Lokeren

7/7 - 16.00u: Lokeren-AS Monaco (in Wetteren)

10/7 - 19.00u: Lokomotiv Zagreb-Lokeren (in Bruinisse)

13/7 - 19.00u: Zulte Waregem-Lokeren (in Deinze)

17/7 - 19.00u: NAC Breda-Lokeren (in Oudenbosch)

20/7 - 16.00u: Lokeren-OFI Kreta

30/7 - 19.00u: Sint-Niklaas-Lokeren

KV MECHELEN

• EERSTE VELDTRAINING: al hervat op 14/06

• OEFENSTAGE: 8/7 - 13/7 in Garderen (Ned)

• OEFENMATCHEN:

22/6 - 18.00u: GR Katelijne-KV Mechelen

26/6 - 20.00u: KFC Eppegem-KV Mechelen

29/6 - 18.00u: Thes Sport-KV Mechelen

3/7 - 19.30u: KSK Heist-KV Mechelen

6/7 - 19.00u: OH Leuven-KV Mechelen

12/7: 16.00u: RKC Waalwijk-KV Mechelen (in Garderen, achter gesloten deuren)

13/7 - 19.00u: SC Heerenveen-KV Mechelen

18/7 - 19.00u: Roda JC-KV Mechelen (19.00)

20/7 - 20.30u: RC Genk - KV Mechelen (Supercup)

MOESKROEN

• EERSTE VELDTRAINING: 17/6

• OEFENSTAGE: nog niet bekend

• OEFENMATCHEN:

23/6 - 19.00u: Dottenijs-Moeskroen

Rest van programma nog onbekend

KV OOSTENDE

• EERSTE VELDTRAINING: 19/6

• OEFENSTAGE: 1-6/7 in Hoenderloo (Ned)

• OEFENMATCHEN:

26/6: KSKV Zwevezele - KV Oostende

29/6 - 19.00u: Cercle Brugge - KV Oostende (in Damme)

6/7 - 15.00u: Willem II - KV Oostende (in Rijen)

13/7 - 19.00u: KV Oostende - Moeskroen (in Oudenburg)

16/7 - 19.00u: Zulte Waregem - KV Oostende (in Petegem)

21/7 - 18.00u: KV Oostende - OFI Kreta

SINT-TRUIDEN

• MEDISCHE TESTEN: 17/6 en 18/6

• EERSTE VELDTRAINING: 19/6

• OEFENSTAGE: 29/6 - 5/7 in Horst (NL)

• OEFENMATCHEN

22/6 - 17.30u: Herk FC - STVV

29/6: STVV-Thes Sport (onder voorbehoud)

2/7: STVV-Maccabi Haifa

5/7: VVV Venlo - STVV

13/7: STVV - KAA Gent (in Heist-op-den-Berg)

17/7: Lommel SK-STVV (onder voorbehoud)

STANDARD

• EERSTE VELDTRAINING: 20/6

• OEFENSTAGE: 30/6 - 6/7 in Kamen (Duitsland)

• OEFENMATCHEN:

26/6 - 18.00u: Braine-Standard

29/6 - 18.00u: UR Namur-Standard

13/7: Standard-Straatsburg (in Seraing)

21/7 - 15.00u: Standard-Nice

Andere oefenwedstrijden nog te bepalen

WAASLAND-BEVEREN

• EERSTE VELDTRAINING: 19/6

• OEFENSTAGE: 25/6-30/6 in Hoenderloo (Ned)

• OEFENMATCHEN:

30/6 - 16.00u: Waasland-Beveren-Maccabi Haifa (in Mierlo)

3/7 - 19.30u: Melsele - Waasland-Beveren

6/7: nog te bepalen

10/7 - 19.00u: Lommel-Waasland-Beveren

13/7: nog te bepalen

17/7: nog te bepalen

21/7: fandag, nog te bepalen

ZULTE WAREGEM

• EERSTE VELDTRAINING: 17/6

• OEFENMATCHEN:

25/6 - 19.00u: Sparta Petegem - Zulte Waregem

29/6 - 18.00u: Zulte Waregem - OHL (in Petegem)

3/7 - 19.00u: Cercle Brugge - Zulte Waregem (in Lichtervelde)

6/7 - 19.00u: KMSK Deinze - Zulte Waregem

13/7 - 19.00u: Zulte Waregem - Sporting Lokeren (in Petegem)

16/7 - 19.00u: Zulte Waregem - KV Oostende (in Petegem)

20/7 - 15.00u: Zulte Waregem - Willem II