Onklopbare Lammens helpt Club NXT aan punt tegen Union TTV

13 september 2020

18u03 0 1B Hij verdient een dikke 9… of zelfs een 10. Doelman Senne Lammens, die Club NXT vandaag met een pak wereldreddingen tegen titelfavoriet Union aan een punt hielp (1-1).

Opschudding in de openingsminuut op Daknam - nauwelijks afgetrapt schoot de goed doorgelopen Baeten de openingsgoal hard onder Moris door. Club NXT op rozen, al was de vreugde van korte duur. In minuut 7 maakte Vanzeir gelijk, terwijl Lammens in het openingskwartier met enkele sublieme reddingen voorkwam dat de match al vroeg gespeeld was. Club NXT werd overlopen door een sterk Union, al had ook Baeten altijd een tweede keer moeten scoren op de counter. Domper voor Club op het halfuur - A-kernspeler Van Der Brempt moest al snel naar de kant met een blessure. Gaandeweg de eerste helft namen de kansen en de druk af bij Union. Toch was de 1-1-ruststand voor de jonkies van blauw-zwart uiterst gevleid.

’t Werd er na de rust niet beter op voor Union, dat in het vierde kwartier slechts de evenknie was van Club. Op het uur miste Vanzeir wel dé kans toen Lammens de bal slordig inleverde bij de Limburger. De ergernis groeide bij de hoofdstedelingen, terwijl de tieners van blauw-zwart alles gedisciplineerd gesloten hielden. Ruim een kwartier voor affluiten kreeg Undav een mooie kans, maar ook hij vond Lammens op zijn weg. De ene redding was nog mooier dan de andere - tien minuten voor tijd redde Lammens opnieuw een gemaakte goal van Lapoussin. Union slaagde er finaal niet in Club NXT… of zeg maar Lammens te verslaan. Het tweede gelijkspel voor de Brusselse club, die voor de interlandbreak ook al niet voorbij Westerlo raakte. Voor de jonkies van Club is het tweede gelijkspel een opsteker van formaat.

Doelpunten: 1’ Baeten (1-0), 7’ Vanzeir (1-1)

Scheidsrechter: Staessens

Gele kaarten: Hautekiet, Burgess, François,

Club NXT: Lammens; Van Der Brempt (28’ Aelterman), Fuakala, Hautekiet; Engels (90'+1' Appiah), Blomme, Van den Keybus, Asoma, De Cuyper; Baeten (90'+2' Sagna), Sandra

Union: Moris; François, Burgess, Kandouss, Hamzaoui; Mehlem (76’ Lynen), Teuma, Nielsen (61’ Fixelles); Vanzeir (82’ Labeau), Undav, Lapoussin

Senne Lammens kopte Club Brugge vorig jaar naar de volgende ronde van de Youth League:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: In de voetsporen van Charles: 4 nieuwe talenten kloppen op de deur bij Club Brugge

Juve-speler die met Cristiano traint, “puur goud” bij Anderlecht en een van de grootste talenten op de linksachter: dit zijn de beste Belgische jeugdspelers van 2002 (+)

Meer over Aelterman

Anderlecht

Appiah

Asoma

Baeten

Blomme

Burgess

Club