Ongemakkelijkheid troef: eerste weerzien tussen Waasland-Beveren en KV Mechelen sinds matchfixingzaak NVK/ABD/MVS

26 oktober 2019

09u33 0 Belgisch voetbal Waasland-Beveren en KV Mechelen staan voor het eerst tegenover elkaar sinds Dejan Veljkovic zijn keuken heeft besteld. Het wordt een ongemakkelijke bedoening op de Freethiel.

Dirk Huyck twijfelde. De leiding van KV Mechelen inviteren op het traditionele bestuursdiner of niet? Hij was er zich van bewust dat de spanning te snijden zou zijn. Maar na enkele nachten slapen besloot de voorzitter van Waasland-Beveren om de uitnodiging toch te versturen. Het was kiezen tussen de pest of de cholera. Ofwel KV Mechelen weren en zo de schandaalsfeer sinds het matchfixingproces levend houden. Of voor de schone schijn tafelen met de club van wie het BAS oordeelde dat het anderhalf jaar geleden het onderling duel heeft proberen te beïnvloeden.

Huyck koos voor het tweede. Ook in de wetenschap dat de veroordeelde KVM-bestuurders ondertussen weg zijn bij Malinwa.

Het vernieuwde deel van de Mechelse bestuurskamer - algemeen directeur Frank Lagast, Guy Vanherp, Eddy De Reys, Luc Leemans en hun partners - gaat in op die uitnodiging. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx, die nooit in opspraak kwam gedurende Operatie Zero, zal er niet bij zijn. Hij is nooit de man van de bestuursetentjes geweest. De nog verse wonden van de hele Veljkovic-affaire openrijten met een gênant diner - daar heeft Penninckx geen behoefte aan.

“We moeten de bladzijde omslaan”, klinkt het bij de twee clubs. Maar de wedstrijd leeft wel. Het bezoekersvak was in geen tijd uitverkocht. Waasland-Beveren ontvangt meer eters en vips dan bij een normale wedstrijd.