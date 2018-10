Onderzoeksrechter zet géén stap opzij na wrakingsverzoek van scheidsrechter Vertenten SPS Jef Artois

23 oktober 2018

16u39

De Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin zet geen stap opzij in het dossier over de voetbalfraude. Dat maakt het parket van Limburg bekend.

Het gerecht kreeg gisteren een wrakingsverzoek van de Gentse procedurepleiter Hans Rieder. Volgens de advocaat is onderzoeksrechter Joris Raskin niet onpartijdig en kan hij ook niet onpartijdig oordelen. Raskin nam op 17 maart van dit jaar ontslag als lid van de licentiecommissie van de voetbalbond. Twee maanden eerder was hij echter al begonnen met het afluisteren van de telefoon van de Servische spelersmakelaar Dejan Veljkovic. In de dagen en weken nadien besliste Raskin nog veel andere verdachten af te luisteren. Al die tijd bleef hij lid van de bond, klonk het onder meer.

Onderzoeksrechter Joris Raskin laat vandaag weten dat hij weigert zich te onthouden. Het wrakingsverzoek zal daarom overgemaakt worden aan het Hof van Beroep in Antwerpen, dat binnen de acht dagen een beslissing moet nemen over het verzoek.



Rieder hoopt nu dat zijn argumenten sterk genoeg zijn om de onderzoeksrechter toch van het voetbalonderzoek te halen door het Antwerpse Hof van Beroep. Dat zegt hij in een telefonisch gesprek aan VTM Nieuws. Rieder weigert inhoudelijk te reageren op de beslissing van Raskin, maar zegt wel: “Mij kunnen ze met niets meer verrassen”. De advocaat zegt ook dat hij nu “eerst de motieven van Raskin zal lezen en later zal communiceren”.