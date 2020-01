Onderzoek voetbalschandaal zo goed als klaar (behalve voor Bayat) BJM

22 januari 2020

07u09 0 Belgisch voetbal Niemand minder dan Arnaud ‘Mogi’ Bayat (45) regelde deze week de transfer van Sven Kums. Dat mag hij ook van het gerecht, ondanks het feit dat het fraude-onderzoek tegen hem nog zeker tot de zomer aansleept. Het onderzoek naar de (ex-)spelers, trainers, bestuursleden, refs en sportjournalisten die Veljkovic meesleurde, is dan weer zo goed als klaar.

Dejan Veljkovic (49) is onlangs een zoveelste keer verhoord door de speurders. Het zou één van zijn laatste ondervragingen zijn geweest. Zoals bekend treedt Veljkovic op als spijtoptant voor het gerecht. Hij bekende schuld en in ruil voor strafvermindering deed hij een boekje open over al diegenen met wie hij samenwerkte én buiten de lijnen kleurde. De voorbije maanden werden daarom tientallen bekende koppen uit de voetbalwereld uitgenodigd voor verhoor. Het ging om voetballers, coaches, sportjournalisten en clubbestuurders. Zij werden geconfronteerd met elementen uit het onderzoek en verklaringen van Veljkovic.

Onder anderen Herman Van Holsbeeck, Peter Maes en Ivan Leko passeerden de revue. Dat luik van het onderzoek is nu zo goed als klaar, zo bevestigt Eric Bisschop, chef van de sectie georganiseerde criminaliteit en coördinator sportfraude bij het federaal parket. Als het van hem afhangt, ligt de deadline op eind volgende week. Tegen dan zou het federaal parket een eindvordering op tafel leggen. Daarbij moet het parket standpunten innemen en meedelen of het de betrokkenen buiten vervolging wil stellen of voor de rechtbank wil slepen. Uiteindelijk zal het de raadkamer zijn die daarover beslist.

Geen tomatenkwekers

Wie nog langer geduld moet hebben, is Mogi Bayat, die zopas de transfer van Sven Kums van RSC Anderlecht naar KAA Gent in een definitieve plooi legde. “De deadline voor dat onderzoek ligt op eind juni dit jaar”, zegt Eric Bisschop. Het is zijn bedoeling om ook die eindvordering nog voor het gerechtelijk verlof deze zomer klaar te hebben. Volgens de magistraat is het echter geen absolute zekerheid dat de twee deadlines worden gehaald. “We doen er alles aan, maar wij zijn geen tomatenkwekers. Als die tomaten planten in hun serre, weten ze min of meer wanneer die rood zullen worden. Bij een politioneel onderzoek als Operatie Zero komt veel kijken. Iedereen weet dat er in dit onderzoek uitlopers zijn tot ver in het buitenland. Op dat vlak kan je enkel hopen dat iedereen vlot meewerkt en dat blijft doen.” Vooruitlopen op het feit of betrokkenen zullen worden doorverwezen naar de strafrechter wil en mag Bisschop niet. “Geheim van het onderzoek.”

Gebrek aan respect

Tom Bauwens, één van de advocaten van Mogi Bayat, viel gisteren uit de lucht over de vooropgestelde timing. Hij wil ook geen commentaar kwijt. Maar in de entourage van Mogi Bayat valt te horen dat hij opgelucht is dat het gerecht een duidelijk onderscheid maakt tussen hem en Veljkovic. Voor zover bekend werkten ze maar één keer samen in een transferdossier, noodgedwongen.

Tegenover intimi nuanceerde Bayat ook zijn problemen met het gerecht: volgens hem gaat het vooral over ‘fiscale foutjes’. Zo zou hij aan het gerecht hebben toegegeven dat hij privékosten afschoof op zijn bedrijf. De manier waarop Veljkovic werkte als makelaar, zou Bayat daarentegen beschouwen als “een totaal gebrek aan respect voor sportiviteit en voor het voetbalspelletje”.