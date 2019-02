Onderzoek naar wedstrijdvervalsing: bond ondervraagt ook spelers Eupen en Moeskroen NVK/BF

15 februari 2019

07u32 0 Belgisch Voetbal De onderzoekscommissie van de voetbalbond blijft graven in haar onderzoek naar wedstrijdvervalsing. Volgende week zal ze de spelers ondervragen die tijdens Eupen-Moeskroen (4-0) van 11 maart vorig jaar op het wedstrijdblad stonden.

Dat is opvallend, omdat de speurders van operatie Propere Handen die wedstrijd - in tegenstelling tot KV Mechelen-Waasland-Beveren - niét onderzoeken. Eerder in 2018 onderzochten het parket van Eupen en de Kansspelcommissie wel of er spelers van de club uit het Oostkanton hadden gegokt op hun eigen wedstrijden. Uiteindelijk gaf één voetballer toe gegokt te hebben, maar wel op winst voor zijn ploeg. Nadien bleef het stil over die match.

Ter herinnering: Eupen moest in het slotkwartier nog drie keer scoren tegen Moeskroen om zich te handhaven in eerste klasse. In een dolle slotfase ging het van 0-0 naar 4-0. KV Mechelen, dat door die uitslag degradeerde naar 1B, stelde zich vlak na afloop luidop vragen. “We hebben onze bedenkingen bij het scoreverloop en de wijze waarop er gescoord is”, zei voorzitter Johan Timmermans. De publieke verbazing was dan ook groot toen uit de telefoontaps van operatie Propere Handen bleek dat spelersmakelaar Dejan Veljkovic op z’n minst deed uitschijnen dat hij de degradatiestrijd net in het voordeel van KV Mechelen wilde beslissen.

Bang en hopeloos

Eupen insinueerde op zijn beurt malversaties van de kant van KV Mechelen. Doelman Hendrik Van Crombrugge zei: “Er zijn dingen gebeurd die te gek zijn voor woorden. Het kan niet anders of die zaken zijn bewust gedaan om ons te destabiliseren. Door wie? Ik vermoed dat dit het werk was van mensen die vrij hopeloos en bang waren.”

Het is dan ook niet duidelijk of de onderzoekscommissie van de voetbalbond zich komende week zal toespitsen op het scoreverloop in Eupen, of eerder wil natrekken wat Van Crombrugge en co. bedoelden over KVM. Mogelijk komen beide aspecten aan bod. Intussen werkt de onderzoekscommissie ook voort aan het dossier rond KV Mechelen en Waasland-Beveren. Over enkele weken komt de onderzoekscoördinator met een stand van zaken. Zijn bedoeling blijft om voor 30 juni tot een uitspraak te komen.