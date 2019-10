Ondertussen mag Selemani nog altijd niet spelen voor KV Kortrijk: “Die jongen wordt moedeloos” ESK

08u17 0 Belgisch voetbal Faïz Selemani laat zijn kopje hangen. De linkerflankspeler krijgt het lastig om elke dag opnieuw te trainen bij KV Kortrijk maar nooit een wedstrijd te mogen spelen. Ook vanavond niet bij de komst van Eupen. “Dat kun je niet volhouden”, constateert zijn coach Yves Vanderhaeghe. “Die jongen wordt moedeloos.”

Selemani ziet ex-ploegmaats Tau en Niakaté week na week uitblinken bij respectievelijk Club Brugge en Al-Wahda en hunkert dan ook naar de interlandbreaks. Dan kan hij met de Comoren nog eens een echte wedstrijd spelen. In de Pro League mag het niet. Hij speelde met Union nog de eerste competitiematch van het seizoen maar geraakte daarna met de club verwikkeld in een dispuut dat alleen maar verliezers kent. De versies liggen mijlenver uiteen: de speler beschuldigt de club dat het hem verbande naar de B-kern en het recht op arbeid ontnam, de club ziet een manipulatie om onder zijn lopend contract uit te komen.

Wél aangesloten, niet speelgerechtigd

Selemani tekende even later een contract voor drie jaar bij KV Kortrijk, dat hem dus als vrije speler gratis kon binnenhalen. Toen bleek dat de KBVB Selemani wel aansloot bij KVK maar niet speelgerechtigd verklaarde, trok de speler naar de kortgedingrechter die hem in eerste instantie niet volgde in zijn eis. Op 8 november komt de zaak in beroep voor. Blijkt intussen dat beide clubs onlangs contact hebben gelegd om de zaak ‘in der minne’ te regelen. Een akkoord is er evenwel nog niet. Waarbij Yves Vanderhaeghe getuigt dat Selemani “ongetwijfeld een meerwaarde voor de ploeg zou zijn”, met de aansluitende hint: “Als je overtuigd bent van zijn kwaliteiten, moet je misschien toch eens je portefeuille bovenhalen.”