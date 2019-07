Ondanks foutje van Kompany: Anderlecht speelt 2-2 gelijk in Hamburg Pieter-Jan Calcoen in Duitsland

20 juli 2019

15u22

Bron: Eigen berichtgeving 4 Belgisch voetbal Niet meteen geruststellend. Anderlecht heeft 2-2 gelijkgespeeld in Hamburg. Defensief was paars-wit enorm kwetsbaar, Kompany lag met een foutje aan de basis van de 1-0.

Om meteen met de deur in huis te vallen: Vincent Kompany had boter op het hoofd bij de 1-0. Aan de rand van de eigen zestien had hij eerst een knappe schijnbeweging in huis om zijn tegenstander te omspelen, maar toen hij de bal vervolgens te ver van de voet liet glippen - niet van zijn gewoonte -, moest hij een forse tackle inzetten. Overtreding, oordeelde de ref, Hunt scoorde: 1-0.

Het tegendoelpunt zat er toch een beetje aan te komen. Paars-wit monopoliseerde weliswaar de bal, maar deed dat vooral op de eigen helft. Ieder klein foutje leverde zo meteen gevaar op voor een nauwelijks geïnspireerd Hamburg. De Duitse tweedeklasser deed wel weinig met de mogelijkheden die het in de schoot geworden kreeg. Zo was Jatta slordig alleen voor Didillon.

Anderlecht combineerde vlot, dat wel, alleen kwam er offensief niks van, ook al omdat het eerst met Nasri en later El Hadj geen echte diepe spits had. Op het middenveld kwamen Vlap en Dewaele slechts zelden in het stuk voor. De flankspelers lieten zich wel opmerken: Amuzu met wat dribbels, Saelemaekers met een schotje. Het was allemaal te weinig om een goal te claimen: 1-0 bij de rust.

De tweede helft begon al niet veel beter voor de Belgische recordkampioen. Al te makkelijk speelde Hamburg de defensie uit verband, Hinterseer kon niet meer missen (2-0). Aan de overzijde kon El Hadj net niet op tijd afdrukken na een prima infiltratie, anders had de youngster de aansluitingstreffer kunnen lukken. Ook een krachtige kopbal van Kompany op corner had beter verdiend.

Uiteindelijk kwam RSCA toch dichterbij. Lutonda zorgde vanop rechts voor een scherpe voorzet, Gerkens knikte binnen: 2-1. Het zal wel dat vele fans vinden dat Gerkens niet het niveau heeft voor Anderlecht - misschien terecht -, maar feit is dat hij er na de pauze wel voor zorgde dat er meer dreiging en diepgang was. En hij weet de goal staan, zo bewees hij alweer.

Anderlecht kwam zelfs langszij, wel met wat meeval. Colassin reageerde het snelst op een slechte terugspeelbal van Hamburg en schoof binnen (2-2). Maar om op basis van die uitslag te zeggen dat Kompany en zijn manschappen klaar zijn voor de competitiestart tegen KV Oostende... Het zal toch iets beter moeten.

HAMBURG - ANDERLECHT 2-2

DOELPUNTEN: 39’ Hunt (1-0), 46’ Hinterseer (2-0), 67’ Gerkens (2-1), 78’ Colassin (2-2)

ANDERLECHT: Didillon; Lutonda, Kompany (76’ Sá), Sandler (30’ Bornauw), Cobbaut (46’ Kayembe); Zulj (46’ Gerkens), Dewaele (76’ Kums), Vlap; Saelemaekers (46’ Sardella), Amuzu (46’ Colassin), Nasri (30’ El Hadj)

TOESCHOUWERS: 19.137