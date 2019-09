Ondanks faillissement staan spelers KSV Roeselare toch op trainingsveld AB

11 september 2019

16u26

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De spelers van de dinsdag failliet verklaarde club KSV Roeselare hebben vandaag getraind. "Wat mij betreft deden ze dit in hun vrije tijd, maar zeker nier in clubverband", vertelt curator Yves Francois.

De club werd dinsdag failliet verklaard door de Ondernemingsbank van West-Vlaanderen. Op de inleidende zitting was niemand aanwezig om de club te vertegenwoordigen. "Dit kan je op zijn minst slordig noemen", meent Francois. De aanleiding van het faillissement is een oude schuldeiser die naar de rechter trok voor een onbetaalde factuur van 28.283 euro. Die factuur werd ondertussen betaald. "Maar dit is volledig onwettig, nu de club onder curatele staat", aldus François. "Dit geld zal moeten worden teruggestort en met externe gelden - niet van de club- worden betaald."

Volgens de curator behoort de training van deze ochtend tot de vrije tijd van de spelers, en deden ze dit niet als werknemers van de club. "Het is bovendien niet zeker of ze hiervoor verzekerd zijn", zegt Francois. "Het is afhankelijk van de polis. In sommige staat duidelijk te lezen dat de verzekering bij faillissement onmiddellijk ophoudt te bestaan."

De West-Vlaamse club meent de beslissing snel ongedaan te kunnen maken. "De bal ligt in hun kamp", aldus de curator. "De club gaat in beroep tegen de beslissing, maar het lijkt me onmogelijk dat de activiteiten deze week nog kunnen worden hervat. Dat zou in theorie ten vroegste dinsdag kunnen. Het is nu aan KSV Roeselare om de rechter te overtuigen.”