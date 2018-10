Vier verdachten in voetbalschandaal die enkelband kregen toch nog niet vrij: parket gaat in beroep BJM

17 oktober 2018

11u48 1 Omkoping In het voetbalschandaal kan geen enkel verdachte naar huis met een enkelband. Het federaal parket heeft namelijk beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer van Tongeren. Dat bevestigt woordvoerder Wenke Roggen. “Voorlopig blijven de negen verdachten inderdaad in de cel”, zegt Roggen.

Dinsdagavond laat besliste de raadkamer in Tongeren dat de vriendin van Dejan Veljkovic, KV Mechelen-bestuurslid Thierry Steemans, makelaars Dragan Siljanoski en Karim Mejjati hun voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht thuis verder kunnen uitzweten. Maar dat verhindert het federaal parket nu dus. Advocaat Sven Mary, die makelaar Mejjati bijstaat, is verbolgen. “De eenvoud waarmee het parket hoger beroep aantekent, toont aan hoe weinig begrip men heeft met betrekking tot de wet op voorlopige hechtenis en de alternatieven die deze wet biedt”, zegt Mary. De verdachten blijven nu al zeker nog twee weken, tot de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, in de cel.

De raadkamer besliste gisteren ook dat vijf andere verdachten wél sowieso in de cel moesten blijven. Het gaat om de drie makelaars Mogi Bayat, Dejan Veljkovic en Laurent Denis, scheidsrechter Bart Vertenten en Olivier Somers, bestuurder van KV Mechelen.