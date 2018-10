Geschorste ref Sébastien Delferière wil opnieuw fluiten: “Wist niet dat Veljkovic een spelersmakelaar was” ODBS

16 oktober 2018

13u05

Bron: Le Soir 0 Omkoping “Mijn cliënt wist helemaal niet dat Dejan Veljkovic een spelersmakelaar was.” Dat zegt Didier De Quevy, de advocaat die de voorlopig op non-actief gezette scheidsrechter Sébastien Delferière verdedigt, aan de krant Le Soir. De man geeft wel toe dat de ref, die straks opnieuw wil fluiten, een korting gekregen heeft op de aankoop van een nieuwe wagen.

Terwijl vanochtend negen verdachten voor de raadkamer van Tongeren verschenen om te vernemen of ze langer achter de tralies moeten blijven, heeft de advocaat van Sébastien Delferière bij de krant Le Soir voor de onschuld van zijn cliënt gepleit. “Hij is helemaal niet betrokken bij matchfixing. Het klopt wel dat hij een korting van 1% ontvangen heeft bij de aankoop van een rode Audi en erkent dat hij bevriend was met Veljkovic. Een man die hij toevallig ontmoet heeft en van wie hij zelfs niet wist dat hij een spelersmakelaar was”, aldus Didier De Quevy. Het verhaal als zou Delferière een tweedehandswagen gekocht hebben om die vervolgens door te verkopen aan iemand uit de entourage van Veljkovic, wordt door de advocaat ontkend.

Sébastien Delferière werd donderdag onder voorwaarden vrijgelaten, nadat hij enkele uren ondervraagd werd en is in verdenking gesteld voor private corruptie in het grootschalig voetbalschandaal. Tot het moment van een uitspraak, is hij geschorst als scheidsrechter en heeft hij een verbod opgelegd gekregen om zijn halftijds werk bij de Belgische bond te hervatten, net zoals hij geen contact mag hebben met spelersmakelaars. Een verbod dat geldt voor drie maanden en hernieuwbaar is.

Volgens de advocaat verkeert Delferière in een “erbarmelijke toestand”. De Quevy: “Hij begrijpt niet wat er gebeurt, ik heb een man in tranen gezien. Het is schandalig en compleet buitensporig waarvan mijn cliënt verdacht wordt, terwijl het vermoeden van onschuld in dit dossier niet gerespecteerd wordt.” Delferière en zijn advocaat gaan voor de vrijspraak en de scheidsrechter wil een procedure ter rehabilitatie starten om zo opnieuw te kunnen fluiten.