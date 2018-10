Gecontesteerde witte ridder van het voetbal bijt van zich af: "Wie zegt dat ik niet proper ben, liegt" Sander Vandenbroucke

19 oktober 2018

09u50 0 Omkoping Een raad van drie wijzen schrijft in opdracht van de Pro League nieuwe spelregels voor voetbalclubs en makelaars. Eén van hen is Pierre François. Die keuze is gecontesteerd. François werd ooit beschuldigd in een dossier van frauduleus transferverkeer en hij was jaren de rechterhand van Luciano D'Onofrio, die tot drie keer toe veroordeeld is voor fraude. Is de stroper boswachter geworden? "Wie zegt dat ik niet proper ben, liegt."

Dimitri Dedecker, advocaat van Cercle Brugge en KV Oostende en tevens zoon van de nieuwe burgemeester van Middelkerke, haalde vorige week in deze krant uit naar Pierre François (62). Dat die één van de wijzen zou worden in een raad die het voetbal opnieuw schoon moet maken, wist hij dan nog niet. Maar François is ook CEO van de Pro League, de vereniging van Belgische profclubs. "Die werkte bij Standard onder Luciano D'Onofrio - moet ik daar een tekening bij maken? - zat vervolgens bij White Star, waar van alles mis mee was, dan bij het failliete Bergen. En die durft nu te spreken van imagoschade voor het Belgisch voetbal?", aldus Dedecker.

